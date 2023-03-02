Ekşi Sözlük'e getirilen erişimin engellenmesi kararı kaldırıldı

Yandaşlar tarafından hedef gösterilmesinin ardından erişim yasağı getirilen Ekşi Sözlük için yapılan itiraz kabul edildi.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın sosyal medya hesabından duyurduğu gelişmeye göre, Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği, Ekşi Sözlük’ün itirazını bugün kabul etti.

EKŞİ CEO'SUNDAN AÇIKLAMA

Ekşi Sözlük CEO'su Başak Purut da sosyal medyadan engellemenin kaldırıldığını açıkladı.

Purut, şunları söyledi:

"ekşi sözlük erişim engeli kararı an itibariyle mahkeme tarafından kaldırıldı. geçmiş olsun!"

İŞTE MAHKEME KARARI

Ekşisözlük'e getirilen yasağın kaldırılması için yapılan itiraz mahkeme tarafından kabul edildi.

İşte o mahkeme kararı: