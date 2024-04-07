Marmara’da beklenen depremin olası maliyeti ortaya çıktı

Kaynak: Ekonomim
Marmara’da beklenen depremin olası maliyeti ortaya çıktı
Marmara’da beklenen büyük depremin ekonomiye olası maliyeti ortaya çıktı. Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Uğur Gülen, meydana gelecek hasarın ekonomiye maliyetinin 320 milyar dolar olmasını beklediklerini söyledi.

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Uğur Gülen katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Ekonomim’de beklenen habere göre, sektörde prim üretiminin 2023 yılında yüzde 105 artarak 483 milyar liraya ulaştığını hatırlan Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Uğur Gülen, bireysel emeklilik sisteminin (BES), otomatik katılımın da devreye girmesiyle 16 milyonun üstünde bir katılımcıya ulaşarak, fon büyüklüğü açısından da büyümenin ateşini destekleyecek bir oyuncu olduğunu dile getirdi.

Sistemden kısmi çekiş hakkının 1 Temmuz tarihinde başladığını hatırlatan Gülen, bunun fon büyüklüğünü çok etkileyecek bir durum olduğunu düşünmediğini belirtti.

BES TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİNE EVRİLECEK

BES fonlarını teminat göstererek başka bir yerden kredi alma hakkına da sahip olunacağını hatırlatan Gülen, “2024 yılında göreceğimiz en önemli şey BES’in tamamlayıcı emeklilik sistemine dönüşüyor olması olacak. Bu yıl BES artık tamamlayıcı emeklilik sistemine evrilecek gibi görünüyor.

Tamamlayıcı emeklilik OVP’nin de bir parçası. Hem düzenleyici otorite hem sigorta sektörü sektörü çalışmalarına devam ediyor. 2024 yılı bunun devreye alınacak bir yıl olarak görünüyor” ifadelerini kullandı.

MARMARA’DA BEKLENEN DEPREMİN OLASI MALİYETİ ORTAYA ÇIKTI

Çok üzücü ve yıkıcı bir deprem yaşandığını ve bunun beklenen Marmara depremi için de bir uyanış getirdiğini dile getiren Gülen, Marmara depreminde 320 milyar dolarlık bir hasar olacağının tahmin edildiğini söyledi.

Özellikle deprem hattındaki kentler için bina tamamlama sigortalarının önemli bir rol üstleneceğinin altını çizen Gülen, “Bu ürün, kentsel dönüşümü de hızlandıracak bu sigorta ile dönüşüm yapılan binalarda, müteahhitlerin binayı istenen koşullarda tamamla riskine karşı muazzam bir ürün” diye konuştu.

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