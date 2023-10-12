Marmaris Yalıkavak etabını Nico Denz kazandı

58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) beşinci etabı olan Marmaris-Yalıkavak etabını Almanyalı bisikletçi Nico Denz kazandı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Marmaris Yalıkavak etabını Nico Denz kazandı

Mirza Şeker / YENİÇAĞ

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 58.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye 2023) beşinci gününde Marmaris-Yalıkavak etabı gerçekleşti.

180.6 kilometrelik Marmaris-Yalıkavak etabını Bora Hansgrohe Takımı'ndan Nico Denz 4 saat 26 dakika 27 saniye ile kazandı.

YARIN BODRUM-SELÇUK ETABI KOŞULACAK
58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Tur'unun altıncı etabı yarın koşulacak. Tur'un en uzun etabında bisikletçiler 193.3 kilometre pedal basacak.

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