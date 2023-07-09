Marmaris'te 12 metrelik balina sürprizi

Marmaris'te Amos Antik Kenti açıklarında 10-12 metre uzunluğunda Kaşalot cinsi olduğu tahmin edilen balina tur teknesindeki turistler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Tek başına yüzdüğü görülen balina zaman zaman su püskürterek gözlerden uzaklaştı.

Kaşalot cinsi deniz memelisi balinanın iç kesimlerde görülmesinin denizaltı ekosisteminin iyi olduğunun bir göstergesi olduğu açıklandı.

"NADİREN İÇ KESİMLERE GİRERLER"

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halit Filiz, bu tür bir olayın 1994'lü yollarda İzmir Körfezinde yaşandığını, o dönemde yine Kaşalot türü bir balinanın İzmir Körfezinde görüldüğünü belirtti.

Kaşalot deniz balinalarının Akdeniz bölgesinde varlıklarının bilinmesine rağmen çok görülmediğini ve açıklarda avlandıklarını belirten Prof. Dr. Filiz, "Baş yapısını gördüm, bidon-varil benzer bir kafa yapısı var. Bir de sırtındın grisinde yer alan kamburu var.

Bu görüntü bana bu türün bana Kaşalot olduğunu söyledi. Kaşalot balinası bizim burada bildiğimiz bir deniz memelisi.

Ege ve Akdeniz'de çok görülmese de burada olduklarını, gezdiklerini biliyoruz. Daha çok Antalya- Fethiye arasında görülürler. Genelde açıkları tercih ederler ama nadiren de böyle kapalı yerlere geldiklerini görüyoruz" dedi.

KAŞALOT DENİZ BALİNASI HAKKINDA

Erkekleri 15-20 m ve 45-70 ton, dişiler 9-13 m ve 15-20 ton ağırlığında olur. Sırtı koyu gri, mavimsi siyaha kadar değişir, karın kısmı beyazımsıdır.

Başı alışılmışın dışında iridir ve vücut büyüklüğünün üçte biri kadardır. Baş küt ve altçene dardır.

Beyni yaşayan memeliler arasındaki en büyük beyindir, sırt yüzgeci yerini belirsiz bir tümseğe bırakmıştır. Kuyruk yüzgeci geniştir (4.6 m'ye kadar) ve dalarken suya vurulur.

Dişli balinaların en büyüğüdür: 20 m'ye kadar olan boyu ve 50 tona kadar olan ağırlığıyla gerçek balinagiller (Balaenidae) ve çatalkuyruklu balinagillerin üyeleriyle büyüklük bakımından yarışır.

Çok büyük olan başında yalnızca dişlerle (her biri 20 cm uzunlukta ve 500 g ağırlıkta koni biçiminde 40 diş) donanmış çenesi vardır. Dünyanın en büyük sesli hayvanıdır. Şekilleri biraz da olsa dikdörtgene benzer.