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Mars'tan göktaşı geldi. Organik çeşitlilik taşıyan göktaşı yaşam için bir işaret mi

Almanya'daki Münih Teknik Üniversitesi liderliğinde Mars'tan gelen göktaşı incelendi. Göktaşında organik çeşitlilik tespit edilirken bu durumun bir yaşam belirtisi olup olmadığı merak konusu haline geldi.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 16:05
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Mars'tan gelen göktaşında organik çeşitlilik tespit edildi

Mars'tan göktaşı geldi. Organik çeşitlilik taşıyan göktaşı yaşam için bir işaret mi
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18 Temmuz 2011'de Fas'ın Tissint köyü yakınlarına bir göktaşı düştü. Almanya'daki bilim insanları Mars taşının devasa bir organik çeşitliliğe sahip olduğunu ortaya koydu.

Köyden yaklaşık 50 kilometre uzakta bulunan ve Tissint adı verilen göktaşı, Mars'ta bir zamanlar yaşam olup olmadığına dair önemli ipuçları verebilir.

Science Advances'ta yayımlanan araştırmanın ortak yazarı Dr. Philippe Schmitt-Kopplin, "Mars ve Dünya'nın birçok evrimsel ortak noktası var" dedi.

Schmitt-Kopplin, çalışma için Tissint'in organik bileşiminin tamamını inceledi. Analizler, Mars taşının kimyasal açıdan çeşitli, karmaşık moleküller içerdiğini ortaya koydu.

Ekip ayrıca Mars'ta daha önce hiç gözlemlenmemiş çok sayıda organik magnezyum bileşiği tespit etti. Tissint'in toplam ağırlığı 7 kilogram ve şu anda Mars kökenli olarak sınıflandırılan 5. göktaşı.

Önceki araştırmalar, göktaşının yaklaşık 700 bin yıl önce bir tür çarpışma nedeniyle Mars'tan uzaya savrulduğuna işaret etmişti. Organik moleküller, hidrojen atomlarına bağlı karbon atomlarından oluşan, ancak aynı zamanda oksijen, nitrojen ve diğer elementleri de içerebilen moleküllere deniyor.

Bu bileşiklere, Dünya üzerindeki tüm yaşam formlarında bol miktarda rastlanıyor. Göktaşlarında bu bileşiklere rastlanması, Güneş Sistemi'nin Dünya dışındaki herhangi bir yerinde yaşamın varlığına işaret edebilir. Bununla birlikte, bazı organik bileşikler biyolojik olmayan süreçlerle de meydana gelebilir. Bu nedenle bilim insanları bu tür bileşiklerin diğer gezegenlerde yaşam belirtisi olup olmadığını kesin olarak bilemiyor.

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