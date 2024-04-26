Mart ayında kurulan ve kapanan şirket sayısı açıklandı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), mart ayında kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

TOBB'a göre, martta bir önceki aya göre kurulan şirket, ticari işletme ve kooperatif sayısında düşüş yaşandı. Bu dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 13,9 düşüş gösterirken, gerçek ticari işletme sayısı da yüzde 31,5 azaldı.

Mart ayında geçen yılın aynı ayına gör kurulan şirket sayısı düşüş gösterdi. Bu durum yüzde 22,4 olarak kayıtlara geçti. Aynı döneme kayıtlarına göre kapanan şirket sayısında da 15,6'lık düşüş yaşandı.

MARTTA ARDAHAN'DA ŞİRKET KURULMADI

TOBB'a göre mart ayında Ardahan'da hiç şirket kurulumu yapılmadı. Mart ayında kurulan şirket sayısı 9 bin 14 şirket olarak kayıtlara geçti. En çok şirket kurulumu sırasıyla İstanbul,Ankara ve İzmir oldu.

Martta kapanan şirket ve kooperatiflerin 628'inin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 259'unun imalat ve 179'unun inşaat sektöründe olduğu kayıtlara geçti.

KURULAN YABANCI ŞİRKET SAYISI BELLİ OLDU

TOBB açıklamasında geçen ay kurulan yabancı şirket sayısı da ortaya çıktı Buna göre 623 yabancı ortak sermayeli şirketin 368'i Türkiye, 33'ü İran ve 16'sı Almanya ortaklı oldu.

İş başı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin türleri de belli oldu. TOBB açıklamasına göre bu şirketlerin 62'si anonim, 561'i limitet şirket statüsünde faaliyet gösteriyor.