Maslak 1453 Yeni Gazino’da Ebru Yaşar izdihamı

Son dönemde çoğalarak devam eden 'Antidepresan' furyasını soran muhabirlere, Yaşar "Artık bir salsak mı arkadaşlar. Ama Nihat'ın yorumunun üzerine artık ne desek boş. Bence Antidepresan gerçek sahibini buldu, aranan kan bulundu. Artık hiç çabalamayalım. Şarkıyı verelim lütfen, sevgili Mert ve Mabel şarkıyı gerçek sahibine teslim etsin. Bunun üzerine ne desek boş arkadaşlar” dedi.

HİÇ KIZDIRMAZ!

Kendi şarkılarını farklı şekilde yorumlayanlara karşı bir tepkisinin olmadığını belirten başarılı sanatçı "Hiç kızdırmaz. Antidepresan da olduğu gibi bir şarkı 9/8 liğe roman havasına bağlıyorsa tamamdır. Böyle güzel şarkılara ve güzel enerjilere ihtiyacımız var" dedi.

HERKES ARABESK’E DÖNDÜ!

Geçmiş dönemde yaptığı bir söyleşide ‘ Herkes Arabesk’e dönecek’ öngörüsünün gerçekleştiği hatırlatılan Yaşar, "Tabii ki çünkü gerçek olan bu… Türk müziğinin bir parçası. Türküler, Türk Sanat Müziği, Arabesk, Pop bizim toprağımızın şarkıları bunlar. Hepsini çok seviyoruz. Harmanlanınca çok güzel oluyor. Aslında bu Antidepresan'ın özünde de bir arabesk yorumu var. Önemli olan şarkılar çıksın yeni güzel şeyler üretilsin yapılsın. Hep beraber söyleyelim. Sahnelerde söyleyelim. Böyle geyik muhabbetini yapalım. Önemli olan şarkıların tamamen halka ulaşması” açıklamasında bulundu.

11 ŞUBAT KIBRIS 14 ŞUBAT’TA İSTANBUL’DAYIZ!

14 Şubat Sevgililer Günü’de ikiz çocuklarının da doğum günü olması nedeni kendi için çok özel bir gün olduğundan bahseden Yaşar, “14 Şubat’ta İstanbul Yeni Gazino’da, 11 Şubat'ta ise Kıbrıs'ta sahne alacağız. Orada ikizlere sürpriz bir doğum günü planımız olacak” dedi.

FAVORİ DİZİM YALI ÇAPKINI

Türk televizyonlarının fenomen dizisi ' Yalı Çapkını''nın sıkı bir takipçisi olan Ebru Yaşar dizi hakkında " Dizinin ilk başladığı günden beri benim favori dizimdi. Etrafımda daha izlemeyenler vardı. Herkese izleyin izleyin dedim. Şimdi hepsi bağımlısı oldular. Bugün cuma ben izleyemiyorum eve dönünce yada sabah tekrarını izleyeceğim" dedi