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Türk Müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar'ın Altın Kelebek tutkusu. Geçen senede kazanmıştı

48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu. Türkiye'nin güçlü sesi Ebru Yaşar, arabesk fantezi dalında en iyi şarkıcı ödülünün sahibi oldu. Ünlü sanatçı geçen senede aynı kategoride Altın Kelebek almıştı.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 07:41
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Geçen senede kazanmıştı. Türk Müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar'ın Altın Kelebek tutkusu

Türk Müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar'ın Altın Kelebek tutkusu. Geçen senede kazanmıştı
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Sinema, televizyon ve müzik dünyasının en iyilerine verilen Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu. Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde düzenlenen töreni Çağla Şıkel ve Cem Davran sundu.

Ebru Yaşar ödüle ambargo koydu.

48. Altın Kelebek ödüllerinde 'En İyi Arabesk Fantezi Müzik Kadın Sanatçı' ödülünü Ebru Yaşar aldı. Geçtiğimiz yıl da ödülü alan Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, gelecek yıl için de söz verdi.

İşine aşkla ve tutkuyla bağlandığını belirten Ebru Yaşar, “Çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Bir dejavu yaşıyorum. Geçen sene de bu ödülü ben almıştım. Bu sene de aldım. Seneye nasip olursa inşallah tabi ki almak için de elimden geleni yapacağım. Aşkla tutkuyla bağlıyım işime. 25 sene olmuş. Hala dün gibi heyecanlanıyorum. Çok mutluyum" dedi.

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