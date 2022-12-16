Ebru Yaşar’dan Yasemin Sakallıoğlu’na övgü: Favorilerimden

Bu sene 48'incisi düzenlenen Altın Kelebek yarışmasında En İyi Kadın Arabesk Fantazi Sanatçı dalında Altın Kelebek alan ünlü sanatçı Ebru Yaşar, önceki gece kadın stand-up çı Yasemin Sakallıoğlu'nu izlemeye gitti.

Sanatçının 'Doğru Koca Nasıl Seçilir' isimli gösterisini izleyen Ebru Yaşar, gösteri sonunda Yasemin Sakallıoğlu’nu çok sevdiğini ve nihayet izlemeye geldiğini söyleyerek, “Uzun zamandır sözüm vardı, nihayet gelebildim. O beni dinlemeye çok geldi sağ olsun. Gelip biraz gülelim dedim. Komedi çok severim, komedi hastasıyım. Gülen insanı güldüren insanı çok severim. Kendim böyle neşeli eğlenceli ortamlarda olmayı çok severim. Yasemin’de favorilerimden. Türkiye’de zaten gerçek anlamda komedi yapan çok az insan var. Benim de espritüel biri olduğumu söylerler. Ben de neşeli ve esprili olan arkadaşlarımı seçerim. Bu akşam 1 kg pirzola yiyecem gülmek ile eşdeğerliğiymiş derler ya…” ifadelerini kullandı.

"Orası bambaşka bir yer!"

Altın Kelebek Ödül Töreni’nde En İyi Kadın Arabesk Fantazi Sanatçı Ödülü’ne layık görülen Yaşar, “Orası nasıl bir yer her defasında lal oluyorum yani. Her defasında o kadar heyecanlanıyorum ki. O kadar sahneye çıkmama rağmen orası bambaşka bir şey katıyor. Başka bir şey oluyor. Çok heyecanlıydım yine… Yeniden aldığım için çok mutluyum. Tüm dinleyicilerime ancak teşekkür edebiliyorum. Oy verenlere ancak teşekkür edebiliyorum. Hepsine böyle sıkı sıkı sarılıyorum öpüyorum” dedi.

"Bu sene yılbaşında Sapanca’dayız"

Yılbaşında Sapanca’da sahne alacak olan Yaşar, “Bu sene yılbaşında Sapanca’dayız. 1 yıl öncesinden alınmış, söz verilmiş bir iş. Eve daha yakın bir yerde olacağım. Gece konserden sonra eve döneceğiz” dedi.