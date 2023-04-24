Bayramda Kıbrıs ve İstanbul'da Ebru Yaşar fırtınası esti

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, Ramazan Bayramı’nda çok konuşulan Kıbrıs ve İstanbul konserlerine imza attı.

Bayramda Kıbrıs ve İstanbul'da Ebru Yaşar fırtınası esti

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Ebru Yaşar, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sevenleriyle buluştu.

3585441-900857a29f23264622fc94ef18c143e7-1366x1366.jpg

Ebru Yaşar, konser alanını dolduran hayranlarına keyifli bir bayram akşamı yaşattı. Ebru Yaşar, duygularını “Ne mutlu bize bir bayramı daha beraber karşılıyoruz. Çok üzücü ve kırgın günlerden geçtik, geçmeye devam ediyoruz ama yaralarımızı hep beraber saracağız inşallah.''

3585441-a6ae0afc8558de6837145f2f538f6f68-1366x1366-002.jpg

''Depremi yaşadık. Arkadaşlarımla beraber uzun süre sonra sahnedeyiz. Hem beraber bayram kutlayacağız hem de beraber yaralarımızı saracağız. İyi ki sizlerle beraberiz. Daha güzel bayramlarda buluşmak üzere…” diyerek paylaştı.

3585441-3b7d4d7d6eef3827db86a394bc453f3e-1366x1366.jpg

Ebru Yaşar'ın Ramazan Bayramı'ndaki ikinci sahne çalışması İstanbul'da gerçekleşti. Yaşar, İstanbul'daki konserinde de sevenlerine keyifli bir program sundu.

İlgili Haberler
Ebru Yaşar acılı babaya evini teslim etti. Depremde 15 yaşındaki kızını kaybetmişti
İş insanı Necat Gülseven ve eşi Ebru Yaşar acılı baba Mesut Hançer'e sahip çıktı
Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar depremzedeler için taşın altına elini koydu. Acil ihtiyaç malzemesi taşıyan TIR'lar yola çıktı
Maslak 1453 Yeni Gazino’da Ebru Yaşar izdihamı
Sapanca'da Ebru Yaşar rüzgarı esti
Türk Müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar'ın Altın Kelebek tutkusu. Geçen senede kazanmıştı
Öne Çıkanlar
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Son Haberler
Tüketici Güven endeksi düştü Ekonomi
Tüketici Güven endeksi düştü
Demirtaş Erdoğan’la karşılaşırsa ne diyeceğini açıkladı Siyaset
Demirtaş Erdoğan’la karşılaşırsa ne diyeceğini açıkladı
Adıyaman'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı Güncel
Adıyaman'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Uzmanından cildi 1 saatte gençleştiren öneri Sağlık
Uzmanından cildi 1 saatte gençleştiren öneri
Arama yapılan arazide 56 vahşi hayvan ele geçirildi Dünya
Arama yapılan arazide 56 vahşi hayvan ele geçirildi
Devrilen minibüste 4 kişi yaralandı Güncel
Devrilen minibüste 4 kişi yaralandı
Mansur Yavaş'tan Millet İttifakı'na "illet, zillet ittifakı" diyenlere: Sanki biz uzaydan geldik Siyaset
Mansur Yavaş'tan Millet İttifakı'na "illet, zillet ittifakı" diyenlere: Sanki biz uzaydan geldik