MasterChef All Star eleme potasına kim gitti? 13 Eylül MasterChef All Star dokunulmazlığı kim aldı?

MasterChef All Star’da dokunulmazlık oyunu oynandı. Şefler yarışmacılardan künefe tatlısını en doğru şekilde yapmalarını istedi ve başarısız olan takım dokunulmazlık oyunu ve eleme potası için mücadele etti. Peki, MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? 13 Eylül Salı MasterChef All Star’da eleme potasına giden isim kim oldu?

MasterChef All Star eleme potasına kim gitti? 13 Eylül MasterChef All Star dokunulmazlığı kim aldı?

MasterChef All Star’da dün akşam dokunulmazlık oyununda kırmızı takım ve mavi takım mücadele etti. Künefe düellosunu kaybeden kırmızı takım eleme potasında hesaplaştı. Peki, MasterChef All Star eleme potasına kim gitti? 13 Eylül MasterChef All Star dokunulmazlığı kim aldı?

13 EYLÜL 2023 MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

Ekranların sevilen yemek yarışası MasterChef bu sezon All Star kadrosuyla heyecan dolu mücadelelere imza atıyor. MasterChef All Star'ın 13 Eylül Çarşamba akşamı yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan taraf mavi takım oldu. Kaybeden kırmızı takımın yarışmacıları bireysel dokunulmazlık alabilmek için yarıştı.

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13 EYLÜL 2023 MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNLMAZLIK KİM KAZANDI?

TV8'in yemek yarışması programı MasterChef All Star'da künefe düellosuyla dokunulmazlık oyunu gerçekleşti.

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MasterChef All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım oldu. Buna göre kırmızı takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlığı alabilmek için yarıştı.

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Somer Şef kaybeden kırmızı takım için ‘Shoyu Ramen’ hazırladı ve bireysel dokunulmazlık alabilmek için yarışmacılar kıyasıya mücadele verdi.

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En iyi Shoyu Ramen’i yapan Sergen ve Tahsin sona kaldı. Sergen bireysel dokunulmazlığı adlı ve sonrasında kırmızı takım eleme potasında hesaplaştı.

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Kırmızı takım oy çokluğuyla eleme potasına Dilara’yı gönderdi.

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