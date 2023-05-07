Masterchef All Star geliyor

TV 8’in sevilen yarışma programı MasterChef, yeni bölümleri ile izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. MasterChef All Star yarışmasında yarışacak isimler netleşmeye başladı.

Masterchef All Star geliyor

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Jüri üyeleri arasında Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna’nın bulunduğu MasterChef en son 2022 yılında yayınlandı.

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Metin Yavuz’un şampiyon olduğu son sezonun ardından All Star için heyecan başladı. MasterChef All Star yarışmacıları arasında hangi isimlerin olacağı hakkında bir iddia gündeme geldi.

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Whitevivor’ın haberine göre MasterChef All Star kadrosu belli olmaya başladı. Sevilen isimlerden olan Araz Aknam ve Hasan Biltekin ile anlaşmaya varıldı.

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10 Ocak 2023 tarihindeki final gecesinde Somer Şef yeni sezonda All Star'ın başlayacağını açıklamıştı. İlk kez All Star olacağını belirten Somer Sivrioğlu net bir tarih açıklaması yapmamıştı.

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