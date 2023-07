Masterchef All Star ana kadrosuyla başladı. Masterchef All Star için yarışanlardan biride Berker. Peki, Masterchef Berker kimdir? Masterchef All Star Berker kaç yaşında nereli?

MASTERCHEF ALL STAR BERKER KİMDİR?

MasterChef yarışmasında her akşam yarışmacılar teker teker araştırılıyor.

Berker Başmanav yedeklerden dahil olduktan sonra başarısıyla dikkatleri üzerine çekti. 24 yaşında olan yarışmacı, aslen Sakaryalı.

MasterChef 2020 yarışmacıları arasında yer alan Berker Başmanav MasterChef All Star'a dahil oldu.

MasterChef 2020 kadrosunda yedeklerden dahil olan Berker Başmanav 24 yaşında. Sakarya Hendekli olan Berker’in beş yıl profesyonel aşçılık geçmişi bulunuyor.

Masterchef Berker aynı zamanda evde butik pastalar yaptığını da aktardı.

Berker Başmanav yarışmaya İstanbul’dan katılıyor.

MASTERCHEF HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

MasterChef All Star TV8 kanalında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.