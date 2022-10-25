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Mehmet Şef'in sürpriz buluşması sosyal medyada olay oldu

Sevilen yarışma programı MasterChef'in jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya, Bergama'da 75 senedir aynı dükkanı işleten ünlü kahvaltıcı, 92 yaşındaki Eşref Taşkın (Eşref amca) ile bir araya gelerek sürpriz bir buluşma gerçekleştirdi.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 16:19
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MasterChef'in babacan jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya'nın sürpriz buluşması

Mehmet Şef'in sürpriz buluşması sosyal medyada olay oldu
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TV8 ekranlarının en çok izlenen programları arasında yer alan MasterChef Türkiye'nin şefleri sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Somer Sivrioğlu'nun koruma ordusuyla görüntülenmesi çok tartışılırken bu sefer Mehmet Yalçınkaya gündeme geldi.

 

SÜRPRİZ BİR İSİMLE BULUŞTU

Mehmet Yalçınkaya, İzmir'in Bergama ilçesinde işlettiği kahvaltı salonu nedeniyle ün salan 92 yaşındaki Eşref Amca namı  ile tanınan Eşref Taşkın ile bir araya geldi..

75 senedir çırak olarak girdiği dükkanı işleten Eşref amca her sabah saat 05.00 de işinin başına geçiyor ve günde tam 12 saat çalışıyor. İkilinin fotoğrafı kısa sürede sosyal medyada çok sayıda paylaşım aldı.

92 yaşında olmasına rağmen halen çalışmaya devam eden Eşref amca ile Mehmet Şef'in buluşması sosyal medyada esprilerin de havada uçuşmasına neden oldu. Sosyal medya kullanıcıları, "Eşref amca son saniyeler hızlı hızlı'', ''evet bugün bize ne yaptın Eşref usta" gibi yorumlarda bulundu.

 

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