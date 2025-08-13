‘MasterChef’in reyting başarısı

Haftanın yapımı: Yaz döneminde yeni sezonuyla yayınlanmaya başlayan TV8’in sevilen yarışma programı ‘MasterChef Türkiye’, ekranlara damga vurmaya devam ediyor.

Program, şu ana kadar geçen sezonun gerisinde bir grafik çizse de buna rağmen reytinglerde zirvede yer alıyor. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danila Zanna’nın jüri üyesi olduğu ‘MasterChef Türkiye’, sosyal medyada da çok konuşuluyor.

Gişeye yerli animasyon damgası

Haftanın filmi: Yönetmenliğini Ali Karaçam’ın yaptığı, senaryosunu Arzu Yurtseven’in kaleme aldığı, yapımcılığını Siyah Martı ve TME Films’in üstlendiği ‘Kaptan Pengu ve Arkadaşları 5’, gişeye damga vurdu.

Film, vizyona girdiği ilk hafta sonunda 44 bin 721 kişi tarafından izlenerek yerli animasyonların ve aile filmlerinin gişedeki güçlü konumunu bir kez daha teyit etti.

Emre Fel’den ‘Hayır Gelmez’ sürprizi

Haftanın şarkısı: Rock’çı Emre Fel, merakla beklenen ikinci stüdyo albümü ‘Eyvahlar Olsun’un yeni şarkısı ‘Hayır Gelmez’i Hoze etiketiyle yayınladı.

Emre Fel’in özgün müzik yolculuğunda yeni bir dönemi işaret eden şarkı, Sonbahar aylarında yayınlanması planlanan yeni albümle ilgili de önemli ipuçları veriyor. Sözleri, müziği ve düzenlemesi Emre Fel’e ait şarkının klibinin yönetmenliğini Samet Eruzun ve Ümit Şahin yapmış. Şarkı, Anadolu rock ruhunu hissettirirken aynı zamanda daha enerjik ve dinamik bir sound sunuyor.

Hurafelere karşı hakikate ışık tutuyor

Haftanın kitabı: Yazar Dr. Hülya İskenderoğlu Bahat’ın hurafelere karşı hakikate ışık tutan ‘Müminizm: Kâmil İnsan Olmaya Davet’ kitabu, Ceres Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Yazar, konuya dair 30 yılla yakın çok yönlü yolculuğunu, kapsamlı araştırmalarını; farklı kulvarlardaki kişisel eğitimleri, deneyimleri ve tecrübelerinin birikimiyle müspet bilim merceğinde analiz ediyor. Akıl ve gönül süzgecinden geçirilerek vücuda getirilmiş kitap, hurafelerden arınmış bilimsel temellere dayanan saf bir bakış açısıyla dinler konusuna açıklık getiriyor.