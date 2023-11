Rıdvan Dilmen ilk yarının liderinin nasıl belirleneceğini açıkladı: Galatasaray maçı sonrası konuştu

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Alanyaspor'u 4-0 mağlup ettiği mücadele sonrası TV 8.5'ta maçı değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen'in sözleri şu şekilde;

"Herkesin futbolu özlediğini gördük taraftarlar özlemiş, Okan hoca 12 haftanın analizini yapmış, oyuncular aradan milli aradan hem fiziksel hem mental olarak iyi dönmüş. Galatasaray bugün 4 averaj kazandı hatta 7-8 bile olurdu 37. dakikaya kadar oyunu Galatasaray çok net domine etti."

"Wilfiried Zaha artık fit duruma geldi yüzde 80-90 civarlarında çıkmış. Ligimiz artık Galatasaray için hazırlık maçları havasına döndü. Galatasaray ile Alanyaspor arasında ciddi şekilde siklet farkı vardı zaten."

"Kerem artık diyecek ki 'Eyvah Mertens artık geri döndü.' Solda zaten Zaha çok iyi oynuyor, Barış Alper de sağ kanatta iyi performans gösterdi. Kerem fizik olarak Mertens'in çok önünde olabilir ancak bu tür maçlarda kesinlikle bu tür maçlarda Mertens'in oynaması gerektiğini düşünüyorum. Okan hocanın kazandığı maçlarda da kaybettiği maçlarda da bence Mertens'i oynatması gerekiyordu."

"Ben Kaan Ayhan gibi oyuncuları çok beğeniyorum. Türk olmasının yanı sıra bek oynar sağ, sol stoper oynar defansif orta saha oynar yedek durur her teknik adam ister böyle oyuncuyu. Sacha Boey için istikrarını bir türlü bırakmıyor. Biz her zaman her oyuncuya Premier Lig'de oynar deriz ancak Premier Lig'de oynayacak yalnızca iki topçu var birisi Sacha Boey diğeri Ferdi Kadıoğlu."

"Ben Okan hocanın bu maçta hem doğru bir kadro çıkardığını hem de doğru değişiklikler yaptığını düşünüyorum. Okan Buruk ikinci yarıda maçı tamamen antrenman maçıymış gibi kurguladı. Benim düşünceme göre Okan hocanın aklını bu sezon Kerem Aktürkoğlu ve Hakim Ziyech karıştıracak."

"İlk yarının liderini kesinlikle Fenerbahçe-Galatasaray derbisi belirleyecek. Ben bu iki takımın büyük maçlar dışında kolay kolay puan bırakacağını düşünmüyorum."

"Galatasaray'ın Muslera, Davinson Sanchez, Torreira ve Mauro Icardi iskeletinden herhangi birisine bir şey olmaması lazım yoksa çok sıkıntı yaşayabilirler. Bu maçın hiçbir şekilde berabere bitmeyeceği belliydi. Bunu Galatasaraylı oyuncularda gördü bence Alanyasporlu oyuncularda görmüştür."

"İki takımında kazanmak zorunda olduğu bir maç olduğu için Galatasaray'ı ben Manchester United maçında daha fazla favori görüyorum."