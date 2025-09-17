Mauro Icardi'yi yıkan gelişme!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi adına olumsuz bir gelişme yaşandı. Süper Lig'de son oynanan Eyüpspor mücadesinde ilk 11'de sahaya çıkan Arjantinli oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt ile yapılacak olan maçta teknik direktör Okan Buruk tarafından kulübeye çekilecek.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde perdeyi Eintracht Frankfurt maçıyla açacak. Sarı-kırmızılılar, Alman ekibiyle 18 Eylül Perşembe (yarın) akşamı TSİ 22.00'de deplasmanda karşılaşacak.

Okan Buruk, Frankfurt karşısında sakatlığı nedeniyle uzun bir süre formasını hasret kalan ve fiziği nedeniyle tepkiler gören Mauro Icardi için son kararını verdi. Okan Buruk'un Frankfurt maçında ön alanda güçlü bir baskı istediği ve bu sebeple daha hazır isimleri sahaya süreceği öne sürüldü.

