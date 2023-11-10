İtalya ve Arnavutluk kırmız bültenle arıyordu, ünlü uyuşturucu karteli Türkiye’de yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İtalya ve Arnavutluk’ta kırmız bültenle aranan Kompiano Bello isimli uyuşturucu kartelinin yakalandığını bildirdi.

Murat Öztürk
İtalya ve Arnavutluk kırmız bültenle arıyordu, ünlü uyuşturucu karteli Türkiye’de yakalandı

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Ali Yerlikaya kendi ‘X’ hesabından “Türkiye'nin Huzuru” hashtagıyla bu sabah saatlerinde yapılan "Kartel Operasyonu"nu duyurdu. Yerlikaya açıklamasında:

İstanbul’da düzenlenen "KARTEL OPERASYONU" ile İtalya ve Arnavutluk makamlarınca;

Kırmızı Bülten’le aranan ve Güney Amerika’dan Avrupa’ya uyuşturucu sevkiyatı yapan "KOMPANİO BELLO" isimli uyuşturucu Kartelinin lideri Dritan REXHEPI yakalandı

Aziz Milletimiz bilmesini isterim ki; Ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız!

Güney Amerika’dan Avrupa’ya uyuşturucu sevkiyatı yapan uluslararası Kompanio Bello isimli uyuşturucu karterinin lideri Dritan REXHEPI, İtalya ve Arnavutluk adli makamlarınca “Kasten Adam Öldürme, Uyuşturucu, Adam kaçırma/Hürriyetten yoksun bırakma, seyahat belgesinde sahtecilik, silah ve mühimmat” suçlarından KIRMIZI BÜLTEN ile iadesi amacıyla uluslararası seviyede aranıyordu.

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz ve İstihbarat Şube Müdürlüğümüz tarafından uluslararası takibe alınan Zehir Tacirinin İstanbul Havalimanından ülkemize Benjamin Omar PEREZ GARCIA ismine kayıtlı Kolombiya pasaportuyla giriş yaptığı tespit edildi. Dritan REXHEPI’ nin yakalanması için hemen Kartel operasyonu yapıldı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube, İstihbarat Şube, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerimizce ortaklaşa yapılan çalışmalarla ve İtalyan Polisiyle yapılan istihbarat paylaşımları sonucu kartel liderinin yeri belirlendi. İstanbul Beylikdüzü’nde yapılan Kartel Operasyonuyla yakalandı!

Operasyonu düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Gözlerinden Öpüyorum. Milletimizin duaları sizinle. Allah ayağınıza taş değdirmesin????????

Uyuşturucu Tacirleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla artarak devam edecek! ifadelerini kullandı.

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