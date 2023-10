Mavi Marmara saldırısının komutanı el-Kassam Tugayları tarafından öldürüldü

Hamas'ın silahlı kanadı Izzeddin Kassam, 7 Ekim'de İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli bir operasyon başlattı. Tel Aviv'in kuzeyine kadar yüzlerce roket atışı gerçekleşti ve Hamas güçleri şehre sızdı. Sderot şehrine giren Hamas güçleri, İsrail güçleriyle çatışmaya başladı.

Bölgede tansiyon her geçen gün yükseliyor. Çatışmalar devam ederken her iki tarafta da can kaybı artmaya devam ediyor.

Hamas’ın İsrail’e düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 700’e yükselirken, 20’si ağır toplam 2 bin 156 kişi yaralandı. Ölenlerin en az 73'ü İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) personeli.

MAVİ MARMARA SALDIRISININ KOMUTANI ÖLDÜRÜLDÜ

Ölenlerin arasında Mavi Marmara'da sivillere yapılan saldırının sorumlularından İsrailli komutan Elli Ginsburg olduğu açıklandı.

İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada öldürülen personellerin isimleri arasında Ginsburg'un adı da yer aldı.

- 13. Filoda muharebe subayı olan Yarbay Eli Ginsburg, son görevinde Dovrat'tan 42 yaşında LOTAR Terörle Mücadele Birimi Okulu komutanıydı.

HAMAS-İSRAİL ÇATIŞMASI

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 493 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 751 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 15 Filistinli yaşamını yitirmişti.

İsrail basınında, saldırılarda şu ana kadar 700'den fazla İsraillinin hayatını kaybettiği, 2 bin 315 kişinin yaralandığı belirtilmişti.