Mazıdağı’nda orman yangını

DHA'nın haberine göre; yangında 10 hektarlık alan tahrip oldu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yangın 3 saatte kontrol altına alındı

Mazıdağı ilçesine bağlı Kırsal Ömürlü ile Gürgöze ve Çankaya mahalleleri arasındaki arazide, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 3 saat süren çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

10 hektarlık alan zarar gördü

Yangında 10 hektarlık alanın zarar gördüğü belirlendi. Yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı. Bölgede incelemelerde bulunan yetkililer, yangının çevreye ve yerleşim yerlerine daha fazla zarar vermeden önlenmesinin sevindirici olduğunu söylediler.