Mbappe Arda Güler'e dayanamadı

Real Madrid, Kylian Mbappe ve Endrick gibi genç yetenekleri kadrosuna katmasına rağmen, gündemde yine Arda Güler var.

Geçen sezonun başında fazla süre alamayan Güler, sezonun ikinci yarısında kısa sürelerde bile kalitesini göstermişti.

Real Madrid'in ABD kampında oynadığı iki hazırlık maçında ilk 11'de başlayan Arda Güler, performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Ancak sakatlık riski nedeniyle Endrick ile birlikte Chelsea maçında oynatılmadı. Amerika kampının sona ermesinin ardından Güler, antrenmanlarda da etkileyici performansını sürdürüyor.

SÜPER KUPA HEYECANI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Real Madrid, 14 Ağustos Çarşamba günü UEFA Süper Kupa'da Atalanta ile karşılaşacak. Takım bu doğrultuda hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor.

MBAPPE'Yİ ETKİLEDİ

Arda Güler, özellikle idmanda oynanan çift kale maçta sergilediği performansla beğeni toplarken, performansına kayıtsız kalamayan bir isim daha vardı: Real Madrid'in yeni transferi Kylian Mbappe.

Defensa Central'in haberine göre, Mbappe, Güler'in performansından etkilenerek yanına koştu ve "Gerçekten çok yeteneklisin. Gösterdiğin performansla beni çok şaşırttın" dedi.

Öte yandan, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin de bu antrenmanda Arda Güler, Vinicius Junior ve Mbappe'den oluşan hücum üçlüsünü test ettiği ve Atalanta maçında bu üçlüyü kullanabileceği belirtildi.