15 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Fransa ayakta: Mbappe ne yaptın öyle

Fransa, 2022 Dünya Kupası yarı finalinde Fas önünde 2-0 öne geçti.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 23:45
Takip Et

Mbappe ne yaptın öyle: Fransa ayakta

Fransa ayakta: Mbappe ne yaptın öyle
+
Aa
-

İkinci golde golü atandan çok Mbappe'nin yaptıkları ön plana çıktı.

Paris Saint Germain'li yıldız 80. dakikada topla ceza alanına girdi, kalabalık defanstan çalımlarla sıyrıldı ve topu ikinci direkteki Muani'ye aktarmayı başardı.

Muane de topu filelere yolladı ve Fransa Fas karşısında 2-0 öne geçti.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿“CHP'ye oy veren dinsizdir, imansızdır, köpektir” diyen genç vatandaşların cevabıyla utandı 
1
﻿“CHP'ye oy veren dinsizdir, imansızdır, köpektir” diyen genç vatandaşların cevabıyla utandı 
﻿“CHP'ye oy veren dinsizdir, imansızdır, köpektir” diyen genç vatandaşların cevabıyla utandı 
﻿İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün ceza
2
﻿İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün ceza
﻿İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün ceza
﻿Ekonominin en güvenilir isimlerinden Şeref Oğuz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağı asgari ücreti duyurdu
3
﻿Ekonominin en güvenilir isimlerinden Şeref Oğuz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağı asgari ücreti duyurdu
﻿Ekonominin en güvenilir isimlerinden Şeref Oğuz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağı asgari ücreti duyurdu
﻿Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'in neler karıştırdıklarını Şerafettin Tilki açıkladı
4
﻿Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'in neler karıştırdıklarını Şerafettin Tilki açıkladı
﻿Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'in neler karıştırdıklarını Şerafettin Tilki açıkladı
﻿İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu
5
﻿İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu
﻿İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu
﻿Metrelerce sürüklendi: İzmir'de sel can aldı
6
﻿Metrelerce sürüklendi: İzmir'de sel can aldı
﻿Metrelerce sürüklendi: İzmir'de sel can aldı
﻿Fakıbaba'dan aday açıklaması: Seçimde patlama yapacağız
7
﻿Fakıbaba'dan aday açıklaması: Seçimde patlama yapacağız
﻿Fakıbaba'dan aday açıklaması: Seçimde patlama yapacağız
﻿Zelenskiy: Rusya, Donbas'ta şehri yok ediyor
﻿Zelenskiy: Rusya, Donbas'ta şehri yok ediyor
﻿Zelenskiy: Rusya, Donbas'ta şehri yok ediyor
﻿Zelenskiy 'Rusya, Donbas'ta şehri yok ediyor'
﻿Zelenskiy 'Rusya, Donbas'ta şehri yok ediyor'
﻿Zelenskiy 'Rusya, Donbas'ta şehri yok ediyor'
﻿NATO’nun askeri bütçesi yüzde 25 artırıldı
﻿NATO’nun askeri bütçesi yüzde 25 artırıldı
﻿NATO’nun askeri bütçesi yüzde 25 artırıldı
﻿Gültekin Uysal’dan İmamoğlu’na destek ‘Yeni ve yine bir siyasi mühendisliğe müsaade etmeyeceğiz’
﻿Gültekin Uysal’dan İmamoğlu’na destek ‘Yeni ve yine bir siyasi mühendisliğe müsaade etmeyeceğiz’
﻿Gültekin Uysal’dan İmamoğlu’na destek ‘Yeni ve yine bir siyasi mühendisliğe müsaade etmeyeceğiz’
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.