Fransa ayakta: Mbappe ne yaptın öyle

İkinci golde golü atandan çok Mbappe'nin yaptıkları ön plana çıktı.
Paris Saint Germain'li yıldız 80. dakikada topla ceza alanına girdi, kalabalık defanstan çalımlarla sıyrıldı ve topu ikinci direkteki Muani'ye aktarmayı başardı.
Muane de topu filelere yolladı ve Fransa Fas karşısında 2-0 öne geçti.
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