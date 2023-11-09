Mbappe'nin açıklamalarına karşılık Felipe Melo'dan sert tepki: Öğrenmesi gereken daha çok şey var

Takımı Palmerias ile Güney Amerika kıtasının en büyük kupası olan Libertadores'i kazanan 40 yaşındaki Melo, Kylian Mbappe'nin açıklamaları hakkında çarpıcı söylemlerde bulundu.

Mbappe'nin açıklamalarına karşılık Felipe Melo'dan sert tepki: Öğrenmesi gereken daha çok şey var

PSG'nin Fransız yıldızı Kylian Mbappe’nin Güney Amerika futbolunun Avrupa futbolu kadar iyi bir seviyede olmadığına dair açıklamalarına Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo’dan sert yanıt geldi.

"ÖĞRENMESİ GEREKEN ÇOK ŞEY VAR"
40 yaşındaki Melo, “Kylian Mbappe bir aptal. Dünya Kupası finalinde üç gol attı ama Arjantin şampiyon oldu ve Messi en iyi oyuncu seçildi. Öğrenmesi gereken daha çok şey var, Güney Amerika futbolu hakkında konuşamaz. Büyük bir oyuncu, üç ya da dört defa Ballon d’Or kazanacağını düşünüyorum ama susması lazım. Oyuncu almak için Avrupa’dan Güney Amerika’ya kadar geliyorlar. Kylian Mbappe’ye karşı oynamadığım için şanslıyım ama bana karşı oynamadığı için belki de o şanslıdır.” dedi.

Bu sezon takımıyla 43 maça çıkan Brezilyalı orta saha, 3 gol kaydetti.

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