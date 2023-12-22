Meclis'te 6 dakika boyunca terörist bebek katili Öcalan'ı övdü. Bütün milletvekilleri de dinledi

Kaynak: Haber Merkezi
Meclis'te 6 dakika boyunca terörist bebek katili Öcalan'ı övdü. Bütün milletvekilleri de dinledi
DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, TBMM'de bütçe görüşmelerinde 'bütçeden alakasız' bir konu açtı. Aslan, kürsüde yaptığı konuşmada ''Sayın Öcalan'ın özgürlüğüne kavuşması için herkes sorumluluk almalıdır'' diyerek 6 dakika boyunca Öcalan'ı övdü.

TBMM'deki bütçe görüşmelerinde hem ilginç hem de skandal anlar yaşandı.

DEM Partisi’nin Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, bütçe görüşmelerinden alakasız olarak bir anda konuyu bebek katili, terörist Abdullah Öcalan’a getirdi.

Aslan kürsüdeki 10 dakikalık süresinin 6 dakikasında Abdullah Öcalan’ı övdü. Konuşmasının sonlarına doğru ise "Sayın Öcalan'ın özgürlüğüne kavuşması için herkes sorumluluk almalıdır" ifadelerini kullandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 2023 yılı bütçe görüşmeleri devam sürerken DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan'ın kürsüde yaptığı konuşmada PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la ilgili konuşmaları sosyal medyada büyük tepki topladı.

KÜRSÜDE "ÖCALAN'IN ÖZGÜRLEĞE KAVUŞMASI İÇİN HERKES SORUMLULUK ALMALIDIR" DEDİ

10 dakikalık bütçe kanun teklifi konuşmasının 6 dakikasında PKK terör örgütü elebaşını öven Nevroz Uysal Aslan, "Sayın Öcalan'ın özgürlüğüne kavuşması için herkes sorumluluk almalıdır" ifadelerini kullanırken, bütün milletvekilleri de onu dinledi.

Sosyal medyada yer alan tepkiler ise şu şekilde;

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