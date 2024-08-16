Meclis’teki kavga sonrası Özgür Özel’den ilk açıklama

Meclis’te TİP’li Can Atalay için yapılan Olağanüstü oturumda büyük kavga çıktı. TİP’li Milletvekili Ahmet Şık’ın konuşması sırasında AKP’liler ile yaşadığı gerginlik nedeniyle birleşime 15 dakika ara verildi.

Ara sonrası kürsüye bir kez da çıkan Ahmet Şık AKP sıralarına bakarak "Hepinizin toplamının bu memlekete Atalay kadar hayrı dokunsa ömür boyu şükür namazı kılacak insanlarsınız. Bu ülkenin en büyük terör örgütü bu sıralarda oturanlardır" şeklinde konuştu.

Oturumu yöneten AKP’li Bekir Bozdağ oturuma 15 dakika ara verdikten sonra Genel Kurul’da ortalık karıştı. AKP’li Alpay Özalan’ın Ahmet Şık’a yumruk atması sonrası büyük kavga çıktı. Kavga dakikalarca devam ederken Genel Kurul’da yerlerin kan içinde olduğu görüldü.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN İLK AÇIKLAMA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis’te çıkan kavga sonrası açıklama yaptı. Meclis koridorlarında gazetecilere açıklama yapan Özel, kavgada kadın milletvekillerine de vurulduğunu belirtti. Özel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un tüm partilerin Genel Başkanları ya da Grup Başkanvekillerini toplantıya çağırması gerektiğini belirtti. Özel, CHP’li bir milletvekilinin ve DEM Partili Gülistan Koçyiğit’in yaralandığını söyledi. Edinilen bilgilere göre yaralanan CHP’li Onur Konuralp oldu.