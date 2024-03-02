MediaMarkt'ta kadınlar gününe özel kampanya başladı

Elektronik perakendecisi MediaMarkt, yaklaşan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü, son teknoloji hediyeler alarak kutlamak isteyenler için özel bir kampanya başlattı. 4 Mart'a kadar geçerli olan kampanya kapsamında tablet, akıllı bileklik, bluetooth kulaklık ve saç düzleştirici gibi hediye alternatifleri bu anlamlı güne özel olarak satışa sunuyor.

1-4 Mart tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında;

Apple 6.Nesil iPad Pro 12.9 6. Nesil 128GB Tablet - 40.999 TL

Samsung Galaxy Fit3 Akıllı Saat - 2.899 TL

JBL Tune Flex NC TWS Kablosuz Kulaklık - 2.399 TL

ARZUM AR5063 Volume Pro Saç Düzleştiricisi - 1.199 TL

POLAROID Everything Box Go Anlık Kamera - 3.689 TL'den satışa sunulacak.

Kampanya, Türkiye genelindeki 98 MediaMarkt mağazasında, mobil uygulamada ve online alışveriş sitesinde geçerli olacak.