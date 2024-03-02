MediaMarkt'ta kadınlar gününe özel kampanya başladı

Kaynak: Haber Merkezi
MediaMarkt'ta kadınlar gününe özel kampanya başladı
Elektronik perakendecisi MediaMarkt, Dünya Kadınlar Günü kapsamında tablet, akıllı bileklik, bluetooth kulaklık ve saç düzleştirici gibi birbirinden farklı ürünleri özel fiyatlarla satışa sunduğunu açıkladı.

Elektronik perakendecisi MediaMarkt, yaklaşan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü, son teknoloji hediyeler alarak kutlamak isteyenler için özel bir kampanya başlattı. 4 Mart'a kadar geçerli olan kampanya kapsamında tablet, akıllı bileklik, bluetooth kulaklık ve saç düzleştirici gibi hediye alternatifleri bu anlamlı güne özel olarak satışa sunuyor.

1-4 Mart tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında;

Apple 6.Nesil iPad Pro 12.9 6. Nesil 128GB Tablet - 40.999 TL

Samsung Galaxy Fit3 Akıllı Saat - 2.899 TL

JBL Tune Flex NC TWS Kablosuz Kulaklık - 2.399 TL

ARZUM AR5063 Volume Pro Saç Düzleştiricisi - 1.199 TL

POLAROID Everything Box Go Anlık Kamera - 3.689 TL'den satışa sunulacak.

Kampanya, Türkiye genelindeki 98 MediaMarkt mağazasında, mobil uygulamada ve online alışveriş sitesinde geçerli olacak.

1709286499-mm-logo.jpg

İlgili Haberler
Kredi kartları için kritik uyarı geldi. ‘Enflasyon tetiklenir sakın yapmayın’
Doların yıl sonunda kaç lira olacağını açıkladılar. Banka devinden flaş Türkiye raporu
Son Haberler
Dünyanın en pahalı iPhone 15'i Türkiye’de satılıyor! Liste açıklandı Teknoloji
Dünyanın en pahalı iPhone 15'i Türkiye’de satılıyor! Liste açıklandı
Arzu Sabancı’dan Hande Erçel’e veto! "Bu gelinle cemiyete giremem" Magazin
Arzu Sabancı’dan Hande Erçel’e veto! "Bu gelinle cemiyete giremem"
Yılmaz Özdil çocukların Kubilay'ın katillerinin mezarına götürülmesine sessiz kalan medyayı deşifre etti Gündem
Yılmaz Özdil çocukların Kubilay'ın katillerinin mezarına götürülmesine sessiz kalan medyayı deşifre etti
Yaşlılara kritik ilaç uyarıları Sağlık
Yaşlılara kritik ilaç uyarıları
Kredi kartı kullananlara kara haber. Talimat verildi Ekonomi
Kredi kartı kullananlara kara haber. Talimat verildi
Kalp çarpıntılarını ve kalp atışı düzensizliklerini dengeleyen mucize ot ortaya çıktı Şifalı Bitkiler
Kalp çarpıntılarını ve kalp atışı düzensizliklerini dengeleyen mucize ot ortaya çıktı
DeFacto Bosna Hersek’e yeni mağaza açtı Ekonomi
DeFacto Bosna Hersek’e yeni mağaza açtı