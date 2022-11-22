22 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Keşfet
  • >
  • Meğer o isimle nikâh masasına oturmuş! Aslı Enver'in yıllar önce kiminle evli olduğuna inanamayacaksınız

Meğer o isimle nikâh masasına oturmuş! Aslı Enver'in yıllar önce kiminle evli olduğuna inanamayacaksınız

Sevgili olup ayrılan, evlenip boşanan ünlüler; magazin dünyasının epey ilgisini çekiyor. Hatta ünlülerin eski evlilikleri sık sık gündem konusu oluyor. Bu evliliklerden bazıları unutulmuyorken bazıları hatırlanmıyor bile! İşte, ünlüler dünyasının sizi şaşırtacak unutulan ya da çok bilinmeyen evlilikleri...

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 11:34
Takip Et

Meğer o isimle nikâh masasına oturmuş! Aslı Enver'in yıllar önce kiminle evli olduğuna inanamayacaksınız

Meğer o isimle nikâh masasına oturmuş! Aslı Enver'in yıllar önce kiminle evli olduğuna inanamayacaksınız
+
Aa
-

İyi günde kötü günde beraber olmak için yaşamlarını birleştirenler gün geliyor yollarını ayırabiliyor. Bunlara tabii ki ünlüler de dâhil... Her şeyi ile ilgi odağı olan magazin dünyasında evlilikler gibi boşanmalar da epey gündem olabiliyor. Ancak aradan zaman geçince bazı evlilikler unutuluyor. Gelin, ünlüler dünyasının unutulan evliliklerine beraber göz atarak hafızaları tazeleyelim.

İLKER İNANOĞLU-YEŞİM SALKIM

Çift, 2006 yılında evlenmişti. İlker İnanoğlu'nun eski sevgilisi Güzide Duran'ın, ailesi ve arkadaşlarıyla görüşmesi çiftin sık sık tartışmasına sebep olmuştu. Kavgalarla yıpranan ilişki, 2007'de son buldu.

İSMAİL HACIOĞLU-VİLDAN ATASEVER

2010 yılında evlenen çiftin 4,5 yıl sonra ayrılması sevenlerini şaşırtmıştı. Ayrılık Vildan Atasever'in avukatı Esin Turhan Gürel tarafından yapılan yazılı bir basın açıklamasıyla kamuoyuyla paylaşılmıştı.

ASLI ENVER-BİRKAN SOKULLU

2012 yılında evlenen Enver-Sokullu çifti, 2015 yılında şiddetli geçimsizlikten boşanmıştı. Bu tarihten sonra da ikiliyi hiç bir arada görmedik.

SERTAP ERENER-LEVENT YÜKSEL

1990 yılında evlenen çift, 1996 yılında hastalıkları yüzünden birbirlerinin hemşiresi gibi olduklarını belirterek ayrılmıştı. Levent Yüksel yaptığı bir açıklamada durumu şöyle özetlemişti: "Birbirimizin hemşiresi olduk. Sevgiliden çok abi kardeş gibiydik, sonra heyecanımızın da kalmadığını fark edip ayrıldık."

CEYLAN AVCI-AHMET TATLI

Küçük Ceylan olarak magazin dünyasına katılan Ceylan Avcı ile İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlı da evlenip boşanan çiftler arasında. 2000 yılında evlenen çift, 2002 senesinde boşanmıştı.

BURÇİN TERZİOĞLU-MURAT YILDIRIM

Dizi setinde tanıştıktan sonra birbirlerine âşık olan ikili, 2008 yılında evlenmişti. Ancak ünlü çiftimiz altı yıllık evliliğin ardından 2014 yılında boşanmıştı.

Bir zamanlar evli olan, sonra yollarını bir daha birleşmemek üzere ayıran diğer ünlülerden bazıları ise şöyle:

Ebru Şallı-Ozan Orhon, Murat Boz-Eliz Sakuçoğlu, Peker Açıkalın-Niran Ünsal, Yavuz Bingöl-Öykü Gürman, Sinan Tuzcu-Dolunay Soysert, Melek Şahin-Necmi Yapıcı, Okan Bayülgen-Zeyno Günenç, Kerem Alışık-Sibel Turnagöl, Ceyda Düvenci-Kaan Girgin, Türkan Şoray-Cihan Ünal.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Motorine şaka gibi indirim geliyor
1
﻿Motorine şaka gibi indirim geliyor
﻿Motorine şaka gibi indirim geliyor
﻿Dünya Kupası'nda TRT rezaleti. Büyük tepki var
2
﻿Dünya Kupası'nda TRT rezaleti. Büyük tepki var
﻿Dünya Kupası'nda TRT rezaleti. Büyük tepki var
﻿Kuleli Askeri Lisesi'nin tarihi binası yeniden eğitime açıldı. 15 Temmuz sonrası kapatılmıştı.
3
﻿Kuleli Askeri Lisesi'nin tarihi binası yeniden eğitime açıldı. 15 Temmuz sonrası kapatılmıştı.
﻿Kuleli Askeri Lisesi'nin tarihi binası yeniden eğitime açıldı. 15 Temmuz sonrası kapatılmıştı.
﻿Dünya devi marka Katar'da satamadığı 75 milyon Avroluk birayı ne yapacağını açıkladı
4
﻿Dünya devi marka Katar'da satamadığı 75 milyon Avroluk birayı ne yapacağını açıkladı
﻿Dünya devi marka Katar'da satamadığı 75 milyon Avroluk birayı ne yapacağını açıkladı
﻿Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun: Milli gemi projesinin başında ‘su ürünleri’ mezunu kişiler var
5
﻿Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun: Milli gemi projesinin başında ‘su ürünleri’ mezunu kişiler var
﻿Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun: Milli gemi projesinin başında ‘su ürünleri’ mezunu kişiler var
﻿Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun faiz hamlesi belli oldu
6
﻿Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun faiz hamlesi belli oldu
﻿Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun faiz hamlesi belli oldu
﻿CHP’li belediye başkanından sürpriz adaylık çıkışı. Kılıçdaroğlu olmazsa ben aday olurum
7
﻿CHP’li belediye başkanından sürpriz adaylık çıkışı. Kılıçdaroğlu olmazsa ben aday olurum
﻿CHP’li belediye başkanından sürpriz adaylık çıkışı. Kılıçdaroğlu olmazsa ben aday olurum
﻿O çocukların testi negatif bile çıksa okula göndermeyin
﻿O çocukların testi negatif bile çıksa okula göndermeyin
﻿O çocukların testi negatif bile çıksa okula göndermeyin
﻿MSB duyurdu! Sınırlardan kaçak geçmeye çalışan 13 kişi yakalandı
﻿MSB duyurdu! Sınırlardan kaçak geçmeye çalışan 13 kişi yakalandı
﻿MSB duyurdu! Sınırlardan kaçak geçmeye çalışan 13 kişi yakalandı
﻿Levent Göktaş’ın cezası ev hapsine çevrildi
﻿Levent Göktaş’ın cezası ev hapsine çevrildi
﻿Levent Göktaş’ın cezası ev hapsine çevrildi
﻿Suudi Arabistan ve BAE'den "petrol" yalanlaması
﻿Suudi Arabistan ve BAE'den
﻿Suudi Arabistan ve BAE'den "petrol" yalanlaması
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.