Meğer o isimle nikâh masasına oturmuş! Aslı Enver'in yıllar önce kiminle evli olduğuna inanamayacaksınız

İyi günde kötü günde beraber olmak için yaşamlarını birleştirenler gün geliyor yollarını ayırabiliyor. Bunlara tabii ki ünlüler de dâhil... Her şeyi ile ilgi odağı olan magazin dünyasında evlilikler gibi boşanmalar da epey gündem olabiliyor. Ancak aradan zaman geçince bazı evlilikler unutuluyor. Gelin, ünlüler dünyasının unutulan evliliklerine beraber göz atarak hafızaları tazeleyelim.

İLKER İNANOĞLU-YEŞİM SALKIM

Çift, 2006 yılında evlenmişti. İlker İnanoğlu'nun eski sevgilisi Güzide Duran'ın, ailesi ve arkadaşlarıyla görüşmesi çiftin sık sık tartışmasına sebep olmuştu. Kavgalarla yıpranan ilişki, 2007'de son buldu.

İSMAİL HACIOĞLU-VİLDAN ATASEVER

2010 yılında evlenen çiftin 4,5 yıl sonra ayrılması sevenlerini şaşırtmıştı. Ayrılık Vildan Atasever'in avukatı Esin Turhan Gürel tarafından yapılan yazılı bir basın açıklamasıyla kamuoyuyla paylaşılmıştı.

ASLI ENVER-BİRKAN SOKULLU

2012 yılında evlenen Enver-Sokullu çifti, 2015 yılında şiddetli geçimsizlikten boşanmıştı. Bu tarihten sonra da ikiliyi hiç bir arada görmedik.

SERTAP ERENER-LEVENT YÜKSEL

1990 yılında evlenen çift, 1996 yılında hastalıkları yüzünden birbirlerinin hemşiresi gibi olduklarını belirterek ayrılmıştı. Levent Yüksel yaptığı bir açıklamada durumu şöyle özetlemişti: "Birbirimizin hemşiresi olduk. Sevgiliden çok abi kardeş gibiydik, sonra heyecanımızın da kalmadığını fark edip ayrıldık."

CEYLAN AVCI-AHMET TATLI

Küçük Ceylan olarak magazin dünyasına katılan Ceylan Avcı ile İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlı da evlenip boşanan çiftler arasında. 2000 yılında evlenen çift, 2002 senesinde boşanmıştı.

BURÇİN TERZİOĞLU-MURAT YILDIRIM

Dizi setinde tanıştıktan sonra birbirlerine âşık olan ikili, 2008 yılında evlenmişti. Ancak ünlü çiftimiz altı yıllık evliliğin ardından 2014 yılında boşanmıştı.

Bir zamanlar evli olan, sonra yollarını bir daha birleşmemek üzere ayıran diğer ünlülerden bazıları ise şöyle:

Ebru Şallı-Ozan Orhon, Murat Boz-Eliz Sakuçoğlu, Peker Açıkalın-Niran Ünsal, Yavuz Bingöl-Öykü Gürman, Sinan Tuzcu-Dolunay Soysert, Melek Şahin-Necmi Yapıcı, Okan Bayülgen-Zeyno Günenç, Kerem Alışık-Sibel Turnagöl, Ceyda Düvenci-Kaan Girgin, Türkan Şoray-Cihan Ünal.