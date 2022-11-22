Aslı Enver hakkında flaş iddia. Hamile olduğu orta çıkmıştı

Oyuncu Aslı Enver, iş insanı Berkin Gökbudak ile sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu. Sürpriz evlilik sonrası Aslı Enver'in hamile olduğu ortaya çıktı.

PROJEDEN AYRILDI

38 yaşındaki Aslı Enver'in hamile olduğu ve yeni dizi projesinden de ayrılmak zorunda kaldığı öğrenildi.

'TAZMİNAT ÖDEYECEK' İDDİASI!

Dijital bir platformla iki yıllık sözleşmesi bulunan güzel oyuncunun hamile kaldığı için 15 Bin Dolar (280 Bin TL) tazminat ödeyeceği iddia edildi.

Dijital platformda yer alan oyuncular bazı sözleşmelere de imza atıyor.

Özellikle kadın oyuncular, "Anlaşma boyunca hamile kalma", "Kadın haklarını zedeleyecek açıklamalarda bulunma" gibi durumlarda 10 Bin Dolar'dan (187 Bin TL) 50 Bin Dolar'a (930 Bin TL) kadar tazminatla karşı karşıya kalabiliyor.

