Aslı Enver'in yerine bakın kim geldi. Müjdeli haberi alınca diziden ayılmıştı

Ünlü oyuncu Aslı Enver’in hamile olduğunun ortaya çıkması üzerine yeni dizisi Benim Adım Farah'taki rolü için yeni oyuncu aranıyordu.

Romantik komedi dizilerindeki başarısını “Doğduğun Ev Kaderindir”le dram dizilerinde de gösteren Demet Özdemir’e “Benim Adım Farah” dizisinin başrolü teklif edildi. Özdemir’in hikayeyi çok sevdiği öğrenildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Recai Karagöz’ün yöneteceği dizide eğer Demet Özdemir oynamayı kabul ederse oğlu balon hastası olan ve mafyayla işbirliği yapmak zorunda kalan bir anneye hayat verecek.

