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Aslı Enver’den bebek itirafı

Oyuncu Aslı Enver, iş insanı Berkin Gökbudak ile sürpriz bir kararla evlenmişti. Evlilik sonrası hamile olduğu ortaya çıkan Enver'den dikkat çeken bir itiraf geldi. 

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 16:45
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Aslı Enver'den bebek açıklaması!

Aslı Enver’den bebek itirafı
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Oyuncu Aslı Enver, geçen hafta iş insanı Berkin Gökbudak ile sürpriz bir kararla dünayevine girmişti.

Sürpriz nikahın ardından fotoğrafları ve duygularını paylaşan Aslı Enver, "Rastgele çekilen fotoğraflar daha güzel çıkar. Tesadüfen tanışılan insanlarla daha mutlu oluruz, kıyıda köşede uyuyakalmak uykunun en keyiflisidir, plansız hadi denilerek yapılan aktiviteler daha eğlencelidir. Her şeyin 'kendiliğinden' olanı güzel" dedi.

"GEÇMİŞTE ABARTILI DAVRANMIŞIM"

Anne olmaya hazırlanan oyuncu Aslı Enver, Instyle dergisine konuştu. Enver, "Yalnızlıkla ilgili korkular kalkınca gelecekle ilgili endişeler de azalıyor, geçmişteki bazı davranışlarımın da ne kadar abartılı olduğunu görüyorum. Kendimi daha iyi tanıyor ve dolayısıyla da daha iyi hissediyorum artık" dedi.
 

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