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Meghan Markle'ın pişmanlığı: Sütyenimize dolgu koyuyor, takma kirpiklerimizi takıyorduk

Bir dijital platforma Archetypes adlı podcast yayını yapan Meghan Markle, çılgın yaşantısıyla öne çıkan Paris Hilton'u konuk etti. Markle ve Hilton, programda, gösteri dünyasında kadınlara yönelik bakış açısını masaya yatırdı. Markle, bir dönem yarışma hostesliği yaptığı programdaki pişmanlıklarından bahsetti.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 01:04
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Meghan Markle'ın pişmanlığı: Sütyenimize dolgu koyuyor, takma kirpiklerimizi takıyorduk
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Prens Harry ile evlenip anne olduktan kısa bir süre sonra ailesiyle birlikte memleketi ABD'ye göç eden Markle, o zamandan bu yana nereye adım atsa hangi konuda konuşmak için ağzını açsa olay oluyor. Markle bu defa bir podcast programında yaptığı itirafla gündeme geldi.

Meghan Markle, ülkemizde de bir dönem yayınlanan Var mısın Yok musun programının esin kaynağı olan Deal Or No Deal adlı yarışmadaki günlerini anlattı. Prens Harry ile evliliğinden Archie adında bir oğlu ve Lilibet adında bir kızı bulunan Markle, bu programda 34 bölüm kamera karşısına geçtikten sonra ayrılmıştı. Bu erken ayrılığın nedenini de "kendimi akıllı hissetmiyordum" diye anlattı.

BRONZ BİR TEN İSTENİYORDU

Meghan Markle, söz konusu yarışmada çalışırken, yayından önce kendisi gibi hosteslik yapan kızların, bazı güzelleşme uygulamaları için sıraya dizilmek zorunda olduklarını söyledi. O sırada da takma kirpiklerini ve saç uzantılarını taktıklarını, sütyenlerine dolgu maddesi koyduklarını ekledi. Markle'ın anlattığına göre her hafta, program hosteslerine, ciltlerini bronz göstermek amacıyla kullanılan spreyleri almaları için kuponlar bile verilirdi. Bunları anlattıktan sonra da sözlerini şöyle sürdürdü Markle: "Bu durum sadece güzellikle ilgiliydi beyninizle ilgili değildi.

"GÖSTERİYİ YÖNETEN KADININ BANA OLAN TAVRINI UNUTAMADIM"

Sonra Meghan Markle, o programla ilgili hiç unutmadığı başka bir ayrıntıyı da anlattı. "Programda görevli, gösteriyi yöneten bir kadın vardı. O hep sahne arkasında olurdu ve onun sözlerini hala duyabiliyorum. Soyadımı bile doğru telaffuz edemezdi" dedi.

PROGRAMIN HİSSETTİRDİKLERİNİ SEVMİYORUM

Bu programda çalıştığı için müteşekkir olduğunu ama yine de sonuç olarak yarışmadaki görevini bıraktığını söyledi. Markle "Program için müteşekkirim ama bana hissettirdikleri için değil" diye ekledi.

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