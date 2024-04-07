Mehmet Ağar bir anda ortaya çıktı. Görenler şaşkına uğradı

Selahattin Ekrekli
Mehmet Ağar bir anda ortaya çıktı. Görenler şaşkına uğradı
Altay karşısında şampiyonluk maçına çıkan Eyüpspor'u desteklemek için ünlü isimler stattaki yerini aldı.

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Eyüpspor sahasında Altay ile karşı karşıya geliyor.

Eyüp Stadı'nda oynanan karşılaşma için karşılaşmayı kazanması halinde Süper Lig'e yükselmeye hak kazanacak.

Bu tarihi maçta taraftarlar stada akın ederken hiç beklenmeyen biri tribünde ortaya çıktı.

Arda Turan ile yakınlığı bilinen eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar desteğini göstermek için tribündeki yerini aldı.

Mehmet Ağar'ın yanı sıra 31 Mart seçimlerini kazanan Eyüp Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'de stada geldi.

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