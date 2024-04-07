Old Firm derbisinde gol yağmuru. Tam 6 gol çıktı

Rangers ve Celtic, İskoçya Premiership'in 32. haftasında karşı karşıya geldi.

Old Firm derbisinde kazanan çıkmadı ve mücadele 3-3 beraberlikle tamamlandı.

Ev sahibinin gollerini 55'te Tavernier (penaltı), 86'da Sima ve 90+3'te Matondo atarken, Rangers'ın golleri 1'de Maeda, 34'te O'Riley (penaltı) ve 87'de Idah kaydetti.

Bu sonuçla şampiyonluk yarışı kızışırken, Celtic maç fazlasıyla 75 puanda lider konumda yer aldı.

Rangers ise bir maç eksiği olmasına rağmen 74 puanla 2. sırada bulunuyor.