Eyüpspor Süper Lig'de! Arda Turan tarihe geçti

Mücadeleyi 4-1 kazanan Eyüpspor, ligin bitimine 6 hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 8. ve 55. dakikalarda Bruno, 23. dakikada Recep Niyaz ve 64. dakikada penaltıdan Regattin attı.

Altay'ın tek golü ise 14. dakikada Deniz Kadah'tan geldi.

Bu sonuçla Eyüpspor puanını 67'ye çıkardı.

İzmir ekibi Altay ise 15 puanla 17. sırada yer alarak Trendyol 1. Lig'e veda etti.

ARDA TURAN VE EYÜPSPOR TARİHE GEÇTİ

Eyüpspor, tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkmayı başarırken, teknik direktör Arda Turan ise Eyüpspor'u Süper Lig'e çıkaran ilk teknik direktör olarak tarihe geçti.

YENİÇAĞ'A ÖZEL AÇIKLAMALAR

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve teknik direktör Arda Turan, Yeniçağ'a özel açıklamalarda bulundu.

Şampiyon oldukları için çok mutlu olduklarını belirten Özkaya, 'Süper Lig'de çok şey yapacağız' ifadelerini kullandı.

Stadyum kapasitesi ile ilgili de konuşan Murat Özkaya, stadyumun kapasitesini arttıracaklarını belirtti.