Arda Turan'dan Süper Lig açıklaması. Yeniçağ'a konuştu

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Eyüpspor, sahasında Altay'ı ağırladı.

Maçı 4-1 kazanan Eyüpspor, ligin bitimine 6 hafta kala Süper Lig'de çıkmayı garantiledi.

Mücadele sonrası Eyüpspor camiası büyük bir sevinç yaşadı.

ARDA TURAN'DAN AÇIKLAMALAR

Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan, mücadele sonrası Yeniçağ'a açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'e yükseldikleri için çok mutlu olduğunu ifade eden Turan, 'Çok mutluyuz. Altay adına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Umarım seneye geri dönerler' şeklinde konuştu.

Eyüpspor'u bir maç eksiğiyle 56 puanla İzmir temsilcisi Göztepe takip ediyor.