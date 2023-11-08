Mehmet Ali Erbil Fenerbahçe yüzünden ölüyordu. Korku dolu anlarını anlattı

Mehmet Ali Erbil, geçen Cumartesi günü Fenerbahçe- Trabzonspor maçını izledikten sonra evine döndüğü sırada, İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi'nde trafik kazası geçirdi.

KAYNAK: DHA
Mehmet Ali Erbil Fenerbahçe yüzünden ölüyordu. Korku dolu anlarını anlattı

İddiaya göre, yanlış yola giren bir araç, geri gelmeye çalışırken arkasından gelen kamyonet şoförü durmak zorunda kaldı. Otomobiliyle arkadan gelen Mehmet Ali Erbil, kamyonete çarptı.
KABURGALARI EZİLDİ
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu Erbil'in otomobili hurdaya döndü. Mehmet Ali Erbil'in kaburgalarında ezilmeler olduğu, şoförünün ise kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi. Kazaya neden olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.
ÜÇÜNCÜ GOLÜ YİYİNCE STADI TERK ETTİM
Kazada kaburgaları ezilen Erbil, gördüğü tedavinin ardından taburcu edildi. Evinde, geçirdiği kazayı anlatan Mehmet Ali Erbil, "Fenerbahçe maçına gittim, ikinci yarı başladıktan sonra üçüncü golü yiyince stadı terk ettim. Nerdeyse ağlayarak terk edeceğim. O gün biraz hafif yağmurluydu hava, Sarıyer Caddesi'nden aşağıya inerken önümüze bir tane kamyonet çıktı. Kamyonetin önünde de bir tane araba yanlış sola giriş yapıyor, yanlış girdiğini anlayıp geri geri geliyor aynı yoldan.
HAVA YASTIĞI AÇILMADI
Önümüzdeki kamyonet durunca biz de ona çarpıyoruz. 80 ile 90 ile çarpıyoruz ama arabanın hava yastığı açılmıyor. Normalde baktık internetten 20 kilometre ile bile açılması gerekiyormuş. Sensörleri devreye girmiyor. Otomatik freni var, normalde bir yaya bile önünden geçse otomatik olarak durur ama hiç biri devreye girmiyor şaka gibi. Allah'tan emniyet kemerim bağlı. Ama tabi arabadan inince anladım emniyet kemeri baskı yaparmış, kaburgam ezilmiş, sol taraf. Daha hala çekiyorum onun acısını.
ŞOFÖR KAÇTI
Polis geldi, zabıt tuttular. Tabi yüzde yüz o yanlış yola giren arkadaşta çıktı hata. Zaten arabasını terk edip, bırakıp kaçmış. Şoförümde de bir şey yok. Verilmiş sadakamız varmış. Arabayı alırken kan dökmüştük, o kan dökülmüş bizim kanımız dökülmedi. Düşünebiliyor musunuz, öyle bir vurmuşuz ki, ön plakamız cama yapışmış. O anı unutamıyorum. Hani derler ya gözünün önünden çocukluğun geçer diye. Hiç öyle bir şey geçmedi bende; ama dedim bu nereye gidecek, bu vuruşun sonu ne olacak. Ne kadar az hasarla kurulacağız bundan" ifadelerini kullandı.
Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.

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