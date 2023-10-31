Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan'dan ayrılık kararı sonrası ilk açıklama

Mehmet Ali Erbil, 26 yaşındaki sevgilisi Gülseren Ceylan'a evlilik teklifinde bulunmasıyla magazin gündemini karıştırmıştı. Nikah masasına oturması beklenen Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan, sürpriz bir ayrılık kararı aldı. İkili, aldıkları ayrılık kararına dair açıklamada bulundu.

Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan'dan ayrılık kararı sonrası ilk açıklama

Erbil, kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'ın kendisinden ev istemesiyle ilişkiye nokta koyduğu iddia edilmişti.

Sonrasında barışan ve nikah masasına oturmaları beklenen çiftten şaşırtan haber geldi. Gülseren Ceylan, Instagram hesabından Mehmet Ali Erbil ile ayrıldıklarını açıkladı.

Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan aldıkları ayrılık kararı ardından YeniGünaydın'a açıklamalarda bulundu.

66 yaşındaki şovmen Mehmet Ali Erbil, kendisinden 40 yaş küçük genç sevgilisi Gülseren Ceylan'a doğum gününde evlilik teklif etmişti.

İkilinin, Kasım ayında Amerika'da sade bir nikahla evlenmeyi planladıkları konuşuluyordu.

"GÜLSEREN'E GÖRE YAŞLI ADAMIM"

Mehmet Ali Erbil, "Gülseren ile ayrıldık geri dönüşü yok. O benim için ailesini ve işini bıraktı tamamen aşk için yaptı.

Aynı pencereden bakamadık hayata. Ben ona göre yaşlı bir adamım torun torba sahibiyim.

Aramızdaki yaş farkını düşününce böyle bir karar aldım. İlk defa hayatımda tek eşli yaşadım oda Gülseren ile olan beraberliğimdeydi.

Şunu özellikle belirtmek isterim ki iki taraftan da aldatma kesinlikle olmadı. Gülseren gözü dışarda bir kız değildi, hatta bunu İbrahim Tatlıses'te söyledi" diye konuştu.

"KARAKTER ÇATIŞMASI YAŞADIK"

Gülseren Ceylan, "Ortak karar ile ayrıldık karakter çatışması yaşadık aldatma kesinlikle yok. Eşyalarımı topladım ve evinden ayrıldım.

İlişkimiz bitti, bundan sonrası ki hayatım sadece beni ilgilendirir onun hayatı da onu ilgilendirir.

Evden ayrıldığım için arkadaşımın evine yerleştim. Benim ona olan sevgim asla maddiyatla alakalı değildi. Nişan yüzüğümüzde ondan bana hatıra" diye konuştu.

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