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Ünlü şovmen isyan etti, TikTok'uma nazar değdirdiniz...

TikTok'a girdiği günden beri gündemden düşmeyen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Tiktok'un 3 haftadır paraları yatırmadığını belirterek, üç haftadır ödeme yapmıyorlar. Ne göz varmış sizde" diyerek kendisini eleştirenlere sitem etti

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 12:51
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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, TiKTok'un 3 haftadır ödeme yapmamasına isyan etti

Ünlü şovmen isyan etti, TikTok'uma nazar değdirdiniz...
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5.nci Best Of Turkey Awards ödül töreni, önceki akşam Gayrettepe Dedeman Otel'de gerçekleşti. Gecenin sunuculuğunu şovmen Mehmet Ali Erbil ile manken Tuğba Özay yaptı.

"NAZAR DEĞDİNİZ"

Tören öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erbil, "Bu sene yapılan 50. ödül töreni sanıyorum. Bu törenlerden her sene elli tane yapılıyordur. Bunların yarısını sunsak, köşeyi döneriz" dediği sırada muhabirlerin o zaman TikTok'ta olmanıza gerek kalmaz mı?" diye sorması üzerine Erbil "TikTok diye diye nazar değdirdiniz. Üç haftadır ödeme yapmıyorlar. Ne göz varmış sizde. Sizin yüzünüzden para alamıyoruz. Göze geldik. Ama benim hayatımda sadece TikTok yok. Hayatını TikTok'a bağlayanlar düşünsün. " diyerek espri yaptı.

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