Albaraka Türk'te ünlü isim istifa etti

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş'de yönetim kurulu üyesi istifa etti.

Bankadan KAP'a yapılan açıklamada ''Bankamız yönetim kuruluna 2020 yılında katılan Sn. Mehmet Ali Gökce, 23.08.2022 gün sonu itibariyle Bankamızdaki yönetim kurulu üyeliği ve diğer tüm görevlerinden istifaen ayrılmıştır.'' denildi.

Mehmet Ali Gökce kimdir?

1957 yılında Çankırı'da doğdu.

Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde, yüksek lisans eğitimini ise Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü’nde tamamladı.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Bankacılık Okulu Eğitim Sertifikası aldı.

Bankacılık kariyerine 1979 yılında Töbank’ta “Yetkili” olarak başladı, 1984 yılına kadar burada çalıştı.

Ardından 1987 ile 1991 yılları arasında Faisal Finans Kurumu’nda Orta Kademe Şube Yöneticiliği yaptı.

1991 ile 1999 yılları arasında Kuveyt Türk Katılım Bankası’nda “Ankara Şube Müdürü” olarak çalıştı.

1999 yılında Anadolu Finans Kurumu’nda Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirildi. 2005 yılına kadar burada görev yaptı.

2006 yılından 2011 yılına kadar Türkiye Finans Katılım Bankası’nda Genel Müdür Yardımcılığı yaptı ve ardından 2011 yılında Termikel A.Ş’de Genel Müdür olarak görevlendirildi.

2012 yılına kadar burada görev yaptı.

2012 ile 2017 yılları arasında RCT Varlık Yönetim A.Ş. de Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürlük, 2015 ile 2016 yılları arasında Asya Katılım Bankası’nda Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü.

2016 ile 2017 yılları arasında Türkiye Halk Bankası’nda Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.

Mart 2020’de Albaraka Türk Katılım Bankası Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlendirildi.