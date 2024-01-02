Mehmet Büyükekşi istifa edecek mi? Yandaş gazeteci Abdulkadir Selvi'ye konuştu

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Mehmet Büyükekşi istifa edecek mi? Yandaş gazeteci Abdulkadir Selvi'ye konuştu
Suudi Arabistan'daki Süper Kupa skandalı sonrası sessizliğe gömülen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi istifa edecek mi, etmeyecek mi?

Herkes bu sorunun cevabını beklerken, yandaş Abdulkadir Selvi, Büyükekşi ile konu hakkında konuşan ilk gazeteci oldu.

Selvi, Hürriyet'teki yazısında "Ne olup bittiğini anlamak için ilgililerle konuşuyorum.

Dün de bir gün önce istifaya davet ettiğim Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi’yle konuştum" dedi ve “İstifa edecek misiniz?” diye sorduğunu belirtti.

Yazısının devamında aldığı kulis bilgilerini aktaran Selvi, uzun yazısının sonunda da aldığı cevaplarla ilgili yorum yaptı.

Selvi, "Edindiğim izlenime gelince Mehmet Büyükekşi ile konuşmamızdan istifa edeceği gibi bir izlenim edinmedim.

Bu yöndeki sorularıma net yanıtlar alamadım.

Ali Koç ise kahraman gibi dolaştığı için istifayı aklından geçirmiyor.

Yaşanan bu fiyaskodan sonra her üçü de istifa etmeli" ifadelerini kullandı.

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