Mehmet Büyükekşi'nin istifasını isteyen kulüpler ortaya çıktı

Faruk Koca'nın, Halil Umut Meler'i saha içinde yumruklamasının ardından Kulüpler Birliği Vakfı, yaklaşık 4 saat süren bir toplantı yapmıştı.

Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da bulunduğu görüşmede Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin istifası da masaya yatırıldı.

Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç toplantının ardından, "TFF'den memnun olan az sayıda kulüp var. Hiç memnun olmayanlar var" diyerek üstü kapalı konuşmuştu.

Hürriyet'ten İsmail Er; TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin istifasını isteyen kulüpleri açıkladı.

İsmail Er'e göre; Kasımpaşa, İstanbulspor ve Fatih Karagümrük kulüpleri TFF'den memnun olmadıklarını belirtip, "Genel kurula gidelim" dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Bu yönetimi daha 6 ay önce seçtik. Eğer bir sorun varsa bu hepimizin sorunudur" diyerek karşı çıktılar.