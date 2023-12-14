Mehmet Büyükekşi bunu da yapmış. Ali Palabıyık'tan bomba iddia

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Mehmet Büyükekşi bunu da yapmış. Ali Palabıyık'tan bomba iddia
Hakemliği sezon başında bırakan Ali Palabıyık, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile ilgili çok çarpıcı bir iddiada bulundu.

Sezon başında hakemliği bırakan Ali Palabıyık, Socrates'in YouTube kanalında yaptığı açıklamada Türkiye Futbol Federasyonu Başkana Mehmet Büyükekşi ile ilgili çok çarpıcı bir iddiada bulundu.

Palabıyık, Mehmet Büyükekşi ile hakemliği bırakmadan önce konuştuğunu belirterek, kendisine söylediklerini aktardı.

Büyükekşi'nin kendisine "Sana iki defa şans verdim kullanamadın" dediğini belirten Palabıyık, "Sen bilerek yapıyorsun, beni koltuğumdan etmek için yapıyorsun dedi. Bu konuşmadan sonra şoke olmuştum" ifadelerini kullandı.

Ali Palabıyık, "Kendisine; ne ben ne de bir başka arkadaşım sizinle ilgili böyle bir amaç güdemez, böyle bir amaç için maça çıkamaz dedim. Bu sözlerimin üstüne yine bana 'siz beni koltuğumdan etmek istiyorsunuz' dedi." iddiasında bulundu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da Kulüpler Birliği Vakfı'nın toplantısının ardından Büyükekşi'nin bu konuda kuşkuları olduğunu açıklamıştı.

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