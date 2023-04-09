Mehmet Faraç aday listelerine böyle tepki gösterdi. Vekil olmanın en acı kriterlerini açıkladı

Editör: Murat Öztürk

YSK'nın seçim takvimi işlemeye devam ediyor. Takvime göre siyasi partilerin milletvekili aday listelerini bugün saat 17.00'ye kadar YSK Başkanlığı'na sunması gerekiyor.

Teslim edilen listeler YSK tarafından incelenmeye başlanacak, eksiklik bulunması halinde bunların tamamlanması için ilgililere 14 Nisan'a kadar süre tanınacak. Ardından geçici aday listeleri 15 Nisan'da, kesin listeler ise 19 Nisan'da ilan edilecek. Siyasi partilerin seçim çevreleri itibarıyla milletvekili kesin aday listeleri ile bağımsız adaylar, radyo, televizyon, Resmi Gazete ve illerde ilan edilecek.

Partilerin listeleri belli oldukça , açıklanan isimler üzerinden eleştiriler gelmeye devam ediyor. Son olarak gazeteci Mehmet Faraç, sosyal medya hesabı üzerinden sert bir eleştiride bulundu.

Faraç “Vekil mi olmak istiyorsunuz; O yüzden geçmişte FETÖ'yü övmüş olun, PKK'ya sempati duyun, Atatürke saldırın, her dönemin yavşağı, ikinci cumhuriyetçi, liboş, dönek, yalaka olun; gazeteci iseniz kaleminizi satın, anketçi iseniz parti dolandırın,Türkiyeye, bayrağa düşman olun yeter.” ifadelerini kullandı.