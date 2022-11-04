4 Kasım 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Mehmet Faraç muhalefete son uyarıyı yaptı

Son 20 yılda toplum iyice yoksullaşırken, AKP'nin halen nasıl iktidarda kalabildiği sorusuna cevap arayan Faraç, "İktidar çok güçlü de, halka çok mu inandırıcı geliyor, yoksa muhalefet çok zayıf da, halka yeni bir seçenek olarak kendisini mi inandıramıyor?.." dedi.

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 16:57
Takip Et

Mehmet Faraç muhalefete son uyarıyı yaptı: Kapıdaki kuyruklar, gidişattan manzaralar

Mehmet Faraç muhalefete son uyarıyı yaptı
+
Aa
-

Yeniçağ Gazetesi yazarı Mehmet Faraç yaklaşan seçimler ve Türkiye'nin ekonomik koşullarına ilişkin çarpıcı bir yazı kaleme aldı.

"İktidar çok güçlü de, halka çok mu inandırıcı geliyor, yoksa muhalefet çok zayıf da, halka yeni bir seçenek olarak kendisini mi inandıramıyor?.." diye soran Faraç,

"Defalarca gündeme getirdiğimiz bu soru çoğu kez yanıt bulamasa da, "Saldım çayıra-mevlam kayıra" şeklindeki yaklaşım, "Bindik bir alamete- gidiyoruz kıyamete" şeklindeki o ezeli deyimle kavga etmeye devam ediyor!.." ifadelerini kullandı.

Gittiği bi AVM’de "Louis Vuitton” mağazasının önünde önünde, yığılmış müşterileri kuyruğu karşısında yaşadığı şaşkınlığı anlatan Faraç, şu ifadeleri kullandı:

“Kırmızı ışıkta 30 saniye bile beklemeyecek kadar sabırsızlar ve önündeki ambulansa bile korna çalacak kadar pervasızlar ülkesinden savrulan bir çarpık sabır görüntüsüydü bu!!! Çünkü kuyruktakiler oldukça sakin ancak heyecanlı da görünüyordu!!!

Doğrusu küçük bir cüzdanın bile binlerce liraya satıldığı bu mağazanın önündeki kuyruk Türkiye gibi, makarna alırken bile üç markete fiyat soranların çoğaldığı bir ülke açısından sadece şaşırtıcı değil, çok da çarpık ve çarpıcıydı...

Ramazan aylarında pide kuyruğuna alışmış bir milletin evladı olarak, dünyanın en pahalı mağazalarından birinin önünde insanların içeriye girmek için saatler boyunca beklemesi aynı zamanda çok da sarsıcıydı...

Bakakaldım öylesine; bu insanlar bir giyim mağazasının önüne neden yığılıyor, ne kadar zenginler acaba?.. Ve bu mağazadan bir şeyler almak onlar için neden bu kadar önemli?..”

Yaşanılan ekonomik kriz döneminde; A101, BİM, ŞOK gibi marketlerin bile müşterisi azalırken, devasa iş merkezinin en havalı yerlerini kaplayan marka restoranların ağzına kadar tıklım tıklım olmasına dikkati çeken Faraç, “Sadece kuyruklara değil, mekan kalabalıklarıyla ilgili benzer manzaralara İstanbul'un Bağdat Caddesi'nde, Beyoğlu'nda, Beşiktaş, Kadıköy ve Bakırköy'deki lüks mekanlarda ve Bağcılar, Sultanbeyli ile Fatih gibi ilçelerde de rastaladım ki, eyvah eyvah!!!... Dışarıdan izlediğimiz manzara, ülkenin bir kesimi yoksulluğun- sefaletin cenderesinde çırpınırken, toplumun bir bölümünün vurdumduymaz biçimde (belki de hiçbir şeyden şikayet etmeden) vur patlasın- çal oynasın yaşadığını da gösteriyordu... Ancak kimileri diyebilir ki; kaç kişi böyle yaşıyor bu ülkede?..” dedi.

“Gıda enflasyonunun yüzde 146'ya ulaştığı, varlıkla yokluğun birbiriyle kavga ettiği bir ülkede, şehrin yoksul ve zengin noktalarından yansıyan çelişki manzaraları, lüks giyim mağazaları ya da şatafatlı restoranların önünden ve de içinden yansıyan kalabalıklarla tarif edilecek kadar basit değil...” diyen Faraç, şöyle devam etti:

“Bankalardaki bırakın Türk Lirası mevduatını ya da dövize endeksli hesapları, dolar milyonerlerinin son beş yıl içerisinde en az 10 katına çıkması da gösteriyor ki, paradan para kazanan devasa bir kitle de ekonomiye hakim olmaya başlamış...

Evet; AKP'nin kendi zenginlerini de yarattığı son 20 yıldaki ekonomik çarpıklığı ve çelişkiyi sokak röportajlarındaki "göster telefonunu" zavallılığıyla ifade edecek değiliz...

Ancak büyük kentlerin her köşesinde, en sıradan evlerin 5-10 milyon liradan satılması, otomobil almak için galerilerde kuyruklara girilmesi ve 40-50 bin liralık telefonları almak için bir kitlenen adeta çırpınması, sadece Türkiye'nin içerisinde bulunduğu sosyo- ekonomik çarpıklığı göstermiyor, aynı zamanda kendi zenginlerini yaratan bir iktidar döneminde, ülke kaynaklarının neredeyse yüzde 75'inin, yüzde 25'lik mutlu bir kitle tarafından pervasızca tüketildiğini de gözler önüne seriyor...

“AKP'NİN KAPISINDAKİ KUYRUK NEYİN NESİDİR ACABA?”

Türkiye'de ballı kaymaklı bir kitlenin yaşam standardının toplumun yüzde 75'ini ezecek boyutta, pervasız hale geldiğini vurgulayan Faraç, yazısını şu ifadelerle noktaladı:

“Ve bu çelişkileri ayakta tutan manzara "Yöneylem Sosyal Araştırma"nın önceki gün medyaya yansıyan bir anketiyle de dışa vuruyor;

Anketlere pek inanmasam da; Erdoğan'a kesinlikle oy vermeyeceklerin oranı yüzde 55.5'e ulaşırken ve muhalefetin oyu yükselirken, AKP'nin oyu (kararsızlar dağıtılınca) halen "yüzde 32'nin üzerindeymiş!..

O halde bırakın witton- mitton mağazalarının önündeki kuyruğu da, yoksulluğun açlığa dönüştü bir ülkede, AKP'nin kapısındaki kuyruk neyin nesidir acaba?..”

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Şahan Gökbakar'dan 40 kitap değerinde tek cümlelik açıklama. Her gün Atatürk’e ve cumhuriyete hakaret edilmesine isyan etti
1
﻿Şahan Gökbakar'dan 40 kitap değerinde tek cümlelik açıklama. Her gün Atatürk’e ve cumhuriyete hakaret edilmesine isyan etti
﻿Şahan Gökbakar'dan 40 kitap değerinde tek cümlelik açıklama. Her gün Atatürk’e ve cumhuriyete hakaret edilmesine isyan etti
﻿KYK faizleri silindi
2
﻿KYK faizleri silindi
﻿KYK faizleri silindi
﻿CHP'li vekil AKP'li vekile '5 milyon dolar aldın mı?' diye sordu. AKP'li vekil 'TOGG'u durduramazsınız' diye yanıt verdi
3
﻿CHP'li vekil AKP'li vekile '5 milyon dolar aldın mı?' diye sordu. AKP'li vekil 'TOGG'u durduramazsınız' diye yanıt verdi
﻿CHP'li vekil AKP'li vekile '5 milyon dolar aldın mı?' diye sordu. AKP'li vekil 'TOGG'u durduramazsınız' diye yanıt verdi
﻿Türk futbolunun Avrupa'da tarihi sezonu: 12. sıraya yükseldik
4
﻿Türk futbolunun Avrupa'da tarihi sezonu: 12. sıraya yükseldik
﻿Türk futbolunun Avrupa'da tarihi sezonu: 12. sıraya yükseldik
﻿AKP'nin terörist dedikleri HDP ziyaretinde Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafı da asılıydı
5
﻿AKP'nin terörist dedikleri HDP ziyaretinde Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafı da asılıydı
﻿AKP'nin terörist dedikleri HDP ziyaretinde Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafı da asılıydı
﻿Ekrem İmamoğlu Güldür Güldür'de altılı masaya geldiği skeci izledi. Adaylık göndermesine dikkat çeken tepki
6
﻿Ekrem İmamoğlu Güldür Güldür'de altılı masaya geldiği skeci izledi. Adaylık göndermesine dikkat çeken tepki
﻿Ekrem İmamoğlu Güldür Güldür'de altılı masaya geldiği skeci izledi. Adaylık göndermesine dikkat çeken tepki
﻿Türk ordusunu çökerten kumpasları yöneten CIA ajanı Kunstadter Turhan Çömez'i Meclis’te nasıl tehdit etti
7
﻿Türk ordusunu çökerten kumpasları yöneten CIA ajanı Kunstadter Turhan Çömez'i Meclis’te nasıl tehdit etti
﻿Türk ordusunu çökerten kumpasları yöneten CIA ajanı Kunstadter Turhan Çömez'i Meclis’te nasıl tehdit etti
﻿Yalova'da IŞİD operasyonunda patlayıcı düzenekleri ele geçirildi
﻿Yalova'da IŞİD operasyonunda patlayıcı düzenekleri ele geçirildi
﻿Yalova'da IŞİD operasyonunda patlayıcı düzenekleri ele geçirildi
﻿Türk Hava Yolları'ndan birleştirme kararı
﻿Türk Hava Yolları'ndan birleştirme kararı
﻿Türk Hava Yolları'ndan birleştirme kararı
﻿Hamilelikte gaz yapmayan yiyecekler
﻿Hamilelikte gaz yapmayan yiyecekler
﻿Hamilelikte gaz yapmayan yiyecekler
﻿Edirne Devlet Tiyatrosu iki oyun sahneleyecek
﻿Edirne Devlet Tiyatrosu iki oyun sahneleyecek
﻿Edirne Devlet Tiyatrosu iki oyun sahneleyecek
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.