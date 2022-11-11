Son anket firması seçimi kazandıracak kitleyi açıkladı

MetroPOLL Araştırma, Kasım 2021- Ekim 2022 tarihleri arasında 18-25 yaş aralığında 4 bin 581 kişiyle düzenlediği anketin sonuçlarını açıkladı. Buna göre, bu yaş aralığındaki seçmenlerin yüzde 23’ü kararsız.

İlk kez oy kullanacakların yüzde 24,6’sı ‘millet ittifakı’na, yüzde 22’siyse ‘cumhur ittifakı’na yakın hissediyor.

Z kuşağı, 1997-2012 arasında dünyaya gelenleri temsil eden bir tabir. Olası bir erken seçimde Z kuşağının toplam oy potansiyeli 9 milyonun üstünde. Seçimlerin 2023’te planlanan takvime göre yapılması durumunda Z kuşağının oy oranı yüzde 13’lerden 16’lara kadar çıkacak.

Ankette partilerin oy dağılımı şöyle:

İLK KEZ OY KULLANACAKLAR

Kararsızlar: 31,9

AKP: Yüzde 17,1

CHP: Yüzde 19,3

HDP: Yüzde 13,4

İYİ Parti: Yüzde 5,3

MHP: Yüzde 4,9

Diğer: Yüzde 7,6

OY KULLANMIŞLAR

Kararsızlar: 16,2

AKP: Yüzde 24,1

CHP: Yüzde 17,9

HDP: Yüzde 14,1

İYİ Parti: Yüzde 13,4

MHP: Yüzde 6,7

Diğer: Yüzde 7,6

Z KUŞAĞI HAKKINDAKİ ANKETLERİN 12 AYLIK ORTALAMASI

Kararsızlar: 23,2

AKP: Yüzde 21

CHP: Yüzde 18,5

HDP: Yüzde 14

İYİ Parti: Yüzde 9,7

MHP: Yüzde 5,9

Diğer: Yüzde 7,6

GENEL SEÇMENLERİN 12 AYLIK ORTALAMASI

Kararsızlar: 19,9

AKP: Yüzde 26,7

CHP: Yüzde 19,6

HDP: Yüzde 10,4

İYİ Parti: Yüzde 11,6

MHP: Yüzde 5,6

"KİTLEYİ ETKİLEYEN AVANTAJLI OLUR"

MetroPOLL Araştırma’nın kurucusu Özer Sencar da kararsızlara dikkat çekerek şunları kaydetti: “Asıl önemli veri bu geçlerin yaklaşık 1/3’ünün kararsız olması. Bu kitleye ulaşabilen partiler avantajlı hale gelebilir.”

ORC’nin Z kuşağı anketi

Bir diğer araştırma şirketi ORC’nin ekim sonunda Twitter’da duyurduğu anket sonuçları şöyleydi:

CHP: Yüzde 20,4

İYİ Parti: Yüzde 15,9

AKP: Yüzde 13,1

MHP: Yüzde 7,2

HDP: Yüzde 5,0

Türkiye Değişim Partisi: Yüzde 4,1

Gelecek Partisi: Yüzde 3,6

DEVA Partisi: Yüzde 3,1

Memleket Partisi: Yüzde 2

Bağımsız Türkiye Partisi: Yüzde 1,6

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1,2

Diğer: Yüzde 1,7

Kararsız: Yüzde 21,1

Ankete göre, ‘cumhur ittifakı’ndaki AKP ve MHP toplamda yüzde 20,3, ‘millet ittifakı’ndaki mevcut partiler CHP ve İYİ Parti’yse toplamda yüzde 36,3 oy oranına sahip. Altılı masayı oluşturan CHP, İYİ Parti, DEVA ve Gelecek Partisi’nin oranıysa yüzde 43.

7 AYDA NASIL DEĞİŞTİ

ORC’nin Z kuşağıyla ilgili düzenlediği Mart 2022’deki son anketteyse sonuçlar şöyleydi:

CHP: Yüzde 25,6

İYİ Parti: Yüzde 18,4

AKP: Yüzde 12,5

HDP: Yüzde 7,6

MHP: Yüzde 3,5

Diğer: Yüzde 4,8

Kararsız: Yüzde 14,7

Oy kullanmayacağım: Yüzde 12,9

1 YILDA NASIL DEĞİŞTİ

ORC, Mart 2022’den önce de Ekim 2021’de Z kuşağı anketi düzenlemişti. O anketteki sonuçlar da şu şekildeydi:

CHP: Yüzde 33,8

AKP: Yüzde 11,4

MHP: Yüzde 7,2

İYİ Parti: Yüzde 6,6

HDP: Yüzde 5,3

DEVA: Yüzde 2,1

Gelecek: Yüzde 0,9

Saadet: Yüzde 0,8

Diğer partiler: Yüzde 0,7

Kararsız: Yüzde 13,4

Oy kullanmayacağım: Yüzde 17,8