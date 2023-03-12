Mehmet Faraç: PKK neyse Hizbullah da odur

Hizbullahçı Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) 14 Mayıs’ta yapılması planlanan genel seçimlerde Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğini açıkladı.

Kürt-İslamcı kimliği ile bilinen partinin temsilcilerinin terör örgütü Hizbullah’a ilişkin sözlerinden Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e dair tespitlerine kadar birçok tartışmalı tarafı bulunuyor.

ATATÜRK DÜŞMANLIĞI

Partinin 10 yılı dolayısıyla hazırlanan videoda, Cumhuriyet'in kurucusu Atatürk ve beraberindeki heyetin TBMM açılışındaki görüntüleri verilerek ‘namlusu düşmana çevriliyken gönlünü düşmana kaptırmış kadolar’ ifadeleri kullanıldı. Video hala partinin resmi YouTube kanalında yayında.

Haber sonrası vatandaşlar sosyal medyada domuz bağıyla katledilenleri, Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan’ı ve Müslüman feminist yazar Konca Kuriş'in nasıl katledildiğini, mezar evlerini hatırlattı.

Mehmet Faraç'ın "PKK neyse, Hizbullah da odur. Biri ayrılıkçı, diğeri dinci terörü dayatarak Kürt devleti kurmak istedi..." paylaşımı dikkat çekti.

"Benim terör destekçim" iyidir gibi bir tuhaf çelişki..."

"PKK neyse,Hizbullah da odur.

Biri ayrılıkçı, diğeri dinci terörü dayatarak Kürt devleti kurmak istedi.

İkisinin çatışmasında yüzlerce kişi öldü.

Hizbullah siyasallaşarak silah bıraktı,HDP'yi kuran PKK terörden vazgeçmedi.

Sonuç; İkisi de Türkiyeye, cumhuriyete, Atatürke düşmandır.

Hizbullahın Partisi HüdaPar'a Twitterda son 12 saatte gösterilen tepki,

Öcalanın projesi olarak 30 yıldır Mecliste olan HDP'ye gösterilen tepkiyi bine katladı!

Terörün sağı-solu yoktur gerçeğini unutanlar,

adeta "benim terör destekçim"iyidir gibi bir tuhaf çelişkiye düşmüyor mu?"