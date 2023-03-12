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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan HÜDA-PAR göndermeli paylaşım: Özgürlükleriniz yok edilmesine izin vermeyeceğiz

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan HÜDA-PAR göndermeli sosyal medya paylaşımı geldi. Kılıçdaroğlu, "Özgürlüklerinizin yok edilmesine izin vermeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 19:20
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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan HÜDA-PAR göndermeli paylaşım

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan HÜDA-PAR göndermeli paylaşım: Özgürlükleriniz yok edilmesine izin vermeyeceğiz
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Kadına şiddetin önlenmesi kanununa savaş açanı ittifak ortağı yaptılar. Kazanım ve özgürlüklerinizin yok edilmesine izin vermeyeceğiz" dedi. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HÜDA-PAR'ın Cumhur İttifakı'na katılmasına ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu.

Muhafazakar genç kadınlara seslenmek istediğini belirten Kılıçdaroğlu, demokratikleştiklerini belirtirken, Cumhur İttifakı'na desteğini açıklayan HÜDA-PAR'ı eleştirdi. 

HÜDA-PAR GÖNDERMELİ PAYLAŞIM

Twitter'dan açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Muhafazakâr genç kadınlara seslenmek istiyorum. Biz baskıcı olan her şeyden arındık, demokratikleştik. Onlar en baskıcı olanı yanlarına çektiler. Kadına şiddetin önlenmesi kanununa savaş açanı ittifak ortağı yaptılar. Kazanım ve özgürlüklerinizin yok edilmesine izin vermeyeceğiz" dedi. 

NE OLMUŞTU?

Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, toplantı sonrası basın toplantısı düzenlendi. Yapıcıoğlu toplantı sonrası yaptığı açıklamada HÜDA-PAR'ın Cumhur İttifakı'na katıldığını duyurdu. Genel Başkan Yapıcıoğlu, bu sabah Başkanlık Divanı toplantısında deprem bölgesindeki çalışmaları ile birlikte seçimler konusunu da değerlendirdiklerini söyledi.

“Biz daha önce kamuoyuna cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağımızı ilan etmiştik” diyen Yapıcıoğlu, “Seçim tarihinin ilan edilmesi ve adayların ilanından sonra Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili kararımıza kamuoyuyla paylaşacağımızı ifade etmiştik. Kısa bir süre önce millet ittifakı adayını ilan etmişti. Dün de Erdoğan Cumhur ittifakının adayı olduğunu bir kez daha ilan etti.” dedi.

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