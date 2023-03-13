Türklük düşmanı HÜDA PAR Genel Başkanının çocuk evliliğiyle ilgili mide bulandırdı. Ünlü spor yazarından 'sapıksınız' isyanı

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) 14 Mayıs’ta yapılması planlanan genel seçimlerde Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğini açıkladı.

Destek açıklamaları sosyal medyada oldukça tepki çekti.

HÜDA PAR Genel Başkanı Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun çocuk evliliğini savunduğu sözleri gündem oldu.

Yapıcıoğlu, 7 Aralık 2022'de katıldığı bir YouTube programında çocuk evliliğiyle ilgili “Bence eğer kişi kendini psikolojik ve biyolojik olarak evliliğe hazır hissediyorsa, ebeveynleri de bunu uygun görüyorsa daha erken evlenebilmeliler” dedi.

“NEYE GÖRE, KİME GÖRE ÇOCUK?”

“Bazı cemaatlerin çocuk yaşta evliliklere izin vermesi konusunda ne düşünüyorsunuz” sorusunu da “Kaç yaşında çocuk, neye göre, kime göre çocuk” ifadeleriyle yanıtlayan Yapıcıoğlu’nun sözleri tepki çekti.

ÜNLÜ SPOR YAZARI TEPKİ GÖSTERDİ

Yapıcıoğlu'nun bu açıklamalarına sosyal medya üzerinden çok sayıda tepki geldi. Yapılan açıklamaya tepki gösterenlerden biri de spor yazarı Ersoy Özdem oldu. Özdem sosyal medya hesabından paylaştığı videoya şu notu düştü:

"Bunu hukuk fakültesine alan ülkenin eğitim sistemine… Siz nasıl insanlarsınız ya! Nasıl bir sapıksınız! Soyunuz kurusun artık."