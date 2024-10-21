Mehmet Şimşek gider mi?

Borsa son haftaların en sert düşüşünü yaşadı.

Endeks 9 bin puanın, hatta kritik nokta olarak görülen 8 bin 800 puanın bile altına indi. Banka hisseleri adeta çöktü. Devre kesti, İş Bankası, Akbank ve Yapı Kredi gibi Türkiye’nin dev bankalarının hisseleri yüzde 5’in üzerinde düştü.

Ekonominin lokomotifi bu bankaların piyasa değerleri adeta mum gibi eridi yok oldu.

Peki, neden oldu?

Mehmet Şimşek gidecek iddiaları.

İddiayı bir gazeteci Türkiye’nin gündemine getirdi.

İddiaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Şimşek’i görevden almak istemiş ancak Saray’daki bazı kişiler ikna etmiş ve görevde kalmış.

Gerçekten yazık!

Burada bahse konu ülke Afrika’da bir kabile devleti değil!

Bu ülke şanlı bir tarihi olan Türkiye Cumhuriyeti!

Ülkenin geldiği duruma bakın!

Ekonomik olarak koca ülkenin kaderi tek bir adama bağlı.

Bırakın onun gitmesi iddiaları bile piyasaları bu kadar sarsıyor.

Bu normal değil. Gerçi Türkiye’de son 10 yılda normal olan nedir ki?

Büyük kurtarıcı olarak göreve adeta yalvararak getirdiğiniz bakan ne yaptı derseniz, sadece vergi arttırdı ve yenilerini icat etti diyebiliriz.

Bir de akıl ve bilim dışı NAS ekonomisi uygulanmayacağını ve rasyonel politika uygulayacağını söyledi.

Hepsi bu kadar!

Vergiyi tabana yayacağız dedi, zenginlere dokunmayıp altta kalan dar gelirliye yıktı.

Tasarruf dedi, sadece memurların servis ve lojmanlarıyla sınırlı kaldı.

Lüks arabalar ve uçakların sayısını bilen yok.

Gelelim en can alıcı noktaya; Mehmet Şimşek gerçekten giderse veya görevden alınırsa ne olur?

Yanıt; hiçbir şey olmaz!

Çünkü ülke olarak iyi giden hiçbir şeyimiz yok. Merkez Bankası kasasındaki yüksek faizle tutulan dolarlar gider o kadar.

Zaten dipteyiz!

Daha nereye gideceğiz ki?

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Şimşek’i görevden alacaksa bir an önce alsın.

Borsacıların ve iş dünyasının yaşadığı stres bitsin.