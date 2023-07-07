Mehmet Şimşek'ten hakkındaki iddialar için ilk açıklama

Bloomberg’in Mehmet Şimşek hakkında bulunduğu iddialarla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklama yaptı.

Mehmet Şimşek'ten hakkındaki iddialar için ilk açıklama

Editör: Osmancan Erok

Amerikan haber ajansı Bloomberg, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yabancı yatırımcılarla katıldığı özel bir toplantıda, dövize yönelimi engellemek için getirilen ancak 100 milyar doları aşarak Hazine üzerindeki yükü artan Kur Korumalı Mevduat hesaplarını eleştirdiği öne sürülmüştü.

Haberde, Şimşek'in KKM hesaplarını "önemli sorunlara yol açan kötü bir fikir" diye nitelediği, "elindeki kaynaklar elverdiği zaman programa son vereceğini" söylediği iddia edildi.

İddiaya göre Şimşek, parasını KKM hesaplarında tutan çok sayıda kişinin dolara dönmesinin TL üzerinde yaratacağı yeni baskı nedeniyle "kişileri bu hesaplarda kalmaya ikna etmenin önemli olduğunu" ekledi.

Bakanın, "hükümetin şu an KKM hesaplarına son verecek kaynaklara sahip olup olmadığından şüphe duyduğunu" söylediği de öne sürüldü.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bloomberg’in Bakan Mehmet Şimşek ile ilgili bu haberini yalanladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Toplantının içeriğine ilişkin haberin tüm unsurları masa başı, uydurma bir haberdir" denildi.

Açıklamada, Şimşek'in KKM'de stopaj desteğinin yıl sonuna kadar uzatılacağını belirttiği hatırlatıldı.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada konuyla ilgili şunlar kaydedildi:

"Bloomberg International Londra muhabiri Kerim Karakaya imzası ile dün akşam saatlerinde yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek’in bir grup yatırımcı ile toplantısının içeriğine ilişkin haberin tüm unsurları masa başı, uydurma bir haberdir.

Aksine; Kur Korumalı Mevduata ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "TL cinsi enstrümanları cazip hale getirmeye devam edeceğiz. Bu çerçevede Kur Korumalı Mevduat’ta stopaj desteğini yıl sonuna kadar uzatıyoruz.

İlgili muhabire haberin yazım sürecinde bilgilerin doğru olmadığını bildirmemize rağmen “Bakanlık yorum yapmadı.” ifadeleri ile gerçek dışı, yalan haberini ısrarla yayımladığı görülmüştür.

Bu çerçevede; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten bizzat duymadığınız yönlendirmeli, dedikodu tarzı, masa başı kurgulanan, art niyetli haberlere lütfen itibar etmeyiniz."

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